Der solide Eindruck des denkmalgeschützten Dorfgemeinschaftshauses „Alte Schule“ täuscht. Es mangelt am Brandschutz, das Dach ist nicht isoliert, der Sandstein bröckelt, der Heizkessel leckt. Rund 530 000 Euro will die Gemeinde in die „Alte Schule“ investieren. Jetzt wurden die ersten Aufträge in Höhe von knapp 280 000 Euro vergeben. Foto: Bernd Schlesinger