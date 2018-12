Zuzenhausen. (pol/rl) Mit schwersten Unfallverletzungen kam am Sonntagabend in 59-Jähriger ins Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Montag mit. Gegen 20 Uhr war es zu einem Unfall im Häuselgrundweg gekommen, woraufhin eine Anwohnerin per Notruf die Polizei verständigte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, standen mehrere Personen um den Verletzten herum. Dieser hatte blutende Gesichtsverletzungen erlitten und war nicht ansprechbar.

Zu dem Zeitpunkt war die Polizei davon ausgegangen, dass der 59-Jährige betrunken gestürzt sei. Bei den Befragungen erklärte dann ein anwesender 22-Jähriger, dass er ein Ersthelfer gewesen sei. Die zwischenzeitlich eingetroffene Rettungswagenbesatzung sowie der Notarzt versorgten den 59-Jährigen und brachten ihn zur Weiterbehandlung ins Krankenhaus.

Der 22-Jährige stieg dann auf ein am Unfallort abgestelltes Quad und fuhr davon. Recherchen der Beamten ergaben daraufhin, dass der 22-Jährige gar keinen Führerschein besaß. Daraufhin suchten sie ihn noch am Abend zu Hause auf. An seinem Quad stellten die Beamten frische Beschädigungen fest. Bei der Rücksprache mit den behandelnden Ärzten stellte sich außerdem heraus, dass die Verletzungen des 59-Jährigen nicht von einem einfachen Sturz stammen könnten. Die Polizei geht daher nun davon aus, dass der 59-Jährige von dem Quad erfasst wurde.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls im Häuselgrundweg. Diese sollten sich unter der 0621/174-4140 melden.