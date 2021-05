Zaisenhausen. (fst) Der neugestalte Platz in der Dorfmitte von Zaisenhausen zwischen der evangelischen Kirche und dem "alten Schulhaus" wurde im Juli 2019 feierlich eingeweiht. Er ist eine Begegnungsstätte für "Jung und Alt" und inzwischen auch ein beliebter Ort für "Food Truck"-Angebote.

Am Muttertagssonntag wurde das Dorfplatzangebot um einen weiteren "Food Truck" ergänzt: "So oder so" aus Karlsruhe bot Hausgemachtes an. Die Inhaber Naima Farrokhzadian und Marina Simic hatten herzhaften oder süßen vegane Brotaufstrich sowie Kuchen – alles aus eigener Herstellung –, Cappuccino, Americano oder Teefee zum Mitnehmen im Angebot. Es herrschte ein Kommen und Gehen, und Simic sagte am Spätnachmittag, dass sie mit dem Verkauf bisher zufrieden sei. Allerdings werden sie mit ihrem Verkaufswagen nicht regelmäßig nach Zaisenhausen kommen.

Außerdem war "Michas Flammerie" vor Ort und bot verschieden Pizzas, Flammbrote und unterschiedliche Flammkuchen an. Der Inhaber war mit dem Verkauf nicht ganz zufrieden und tröstete sich damit, dass nicht alle Tage gleich sind. Da Corona-bedingt keine Tische und Bänke aufgestellt werden konnten, herrschte eher mäßiger Betrieb.

Anders auf der gegenüberliegenden Straßenseite, wo unterhalb des Rathausvorplatzes seit einigen Wochen ein Automat mit verschiedenen Eissorten aufgestellt ist: Er wurde am Sonntag bei bestem Wetter sehr stark in Anspruch genommen. Daneben befindet sich ein Automat mit verschiedenen Wurstsorten, Wurstdosen, Fertiggerichten und Fleischwaren.

Während des Sommers wird auf dem Dorfplatz wöchentlich Folgendes angeboten: Dienstags von 16 bis 20 Uhr brät der "Fire Food Truck" Burger, donnerstags sind von 11 bis 20 Uhr im wöchentlichen Wechsel "Pizza on Road" und "Mannes Schnitzel on Tour" vor Ort, freitags kommt bei guter Witterung von 13 bis 18.30 Uhr der Eiswagen von "d’Alessandro", und freitags bietet die Dorfplatzküche ab 16 Uhr eine wechselnde Speisekarte an. Sonntags bereitet "Michas Flammerie" von 12 bis 18.30 Uhr ihre Produkte auf dem Dorfplatz zu.

Da es in Zaisenhausen nur noch die Gaststätte "Rhodos", den "Landmarkt" und eine Bäckerei gibt, die neben Backwaren auch Lebensmittel anbietet, werden die Angebote auf dem Dorfplatz gerne angenommen.