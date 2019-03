Zaisenhausen. (y) Nachdem am 12. März Verunreinigungen in einem Trinkwasserbrunnen der Gemeinde Zaisenhausen entdeckt wurden und das Kreisgesundheitsamt ein Abkochgebot für die Gemeinde Zaisenhausen und den angeschlossenen Kraichtaler Stadtteil Bahnrücken angeordnet hatte, wurde dieses Gebot am heutigen Montag wieder aufgehoben. Auch auf die Chlorung des Wassers wird ab dem heutigen Dienstag wieder verzichtet. Die Ergebnisse einer mehrtägigen so genannten Stufenkontrolle haben laut Landratsamt Karlsruhe bestätigt, dass das Wasser zu keiner Zeit mikrobiologische Verunreinigungen aufgewiesen hat.

Die Suche nach der Ursache für die Trübung am Claffenbrunnen beziehungsweise der Zuleitung zum Hochbehälter ist allerdings noch im Gange. Verschiedene Druckprüfungen, Kamerabefahrungen und Messungen sollen einer Mitteilung zufolge in den nächsten Wochen durchgeführt werden, um ähnliche Vorkommnisse künftig zu vermeiden. Die Bevölkerung werde über den Fortgang der Suche unterrichtet, teilten die Gemeindeverwaltung Zaisenhausen und die Stadt Kraichtal mit.