Waibstadt. (cla) Tempo 30 in der ganzen Stadt war seit Jahren der Wunsch des Gemeinderats. Seit diesem Donnerstag ist der Wunsch in fast ganz Waibstadt Realität geworden. Nur noch die Neidensteiner-, Helmstadter- und Epfenbacher Straße erlauben als übergeordnete Straßen eine Geschwindigkeit von mehr als 30 Stundenkilometern.

"Die Forderung nach Tempo-30-Zonen kam nach und nach aus allen Wohngebieten", erinnert sich Bürgermeister Joachim Locher. Der Gemeinderat habe daraufhin den Beschluss gefasst, dass der Verkehr idealerweise in der ganzen Stadt langsamer fahren muss. "Wir wollen Waibstadt mit dieser Maßnahme sicherer machen und die vom Verkehr ausgehende Lärmbelästigung reduzieren", erklärt der Rathauschef.

Die Stadt allein konnte die verkehrsrechtlichen Maßnahmen nicht umsetzen, denn die Zuständigkeit liegt bei der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises. Die Kommune legte dem Rhein-Neckar-Kreis zunächst das von einem Ingenieurbüro ausgearbeitete Konzept für die Änderung der Beschilderung in der ganzen Stadt vor. In mehreren Gesprächen habe man der Verkehrsbehörde dargelegt, dass man sich von einer Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer einen größeren Unfallschutz vor allem für Kinder, Fußgänger und Radfahrer erhofft.

Aus der verkehrsrechtlichen Genehmigung des Landratsamtes geht hervor, dass im gesamten Stadtgebiet alle Wohngebiete als Zone-30-Gebiet ausgewiesen werden. "Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in einer 30er-Zone und somit fast im gesamten Gemeindegebiet künftig die Rechts-vor-links Regelung gilt und bitten, dies dringend zu beachten", betont Locher.

Für die Hauptstraße gibt es einen Kompromiss. Auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung Neidensteiner Straße und der Loßbrücke wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern festgesetzt.

Der städtische Bauhof war rund vier Wochen unterwegs, um die umfangreiche Beschilderung anzubringen. Gleichzeitig wurden die zuvor bestehenden Vorfahrtsregelungen beispielsweise in der Lange Straße und der Bahnstraße abgebaut. Mittlerweile sind alle Schilder angebracht und die neuen Regeln bereits in Kraft.

In den sozialen Medien wurde nach der Enthüllung der Schilder bereits darüber diskutiert, ob es nun auch Kontrollen geben sollte, damit die Autos nicht zu schnell fahren. Auch hier hat die Stadt selbst keine Zuständigkeit, eigene Messungen in die Wege zu leiten. Der Landkreis entscheidet, wann und wo er Messungen machen möchte. "Die große Bitte von Gemeinderat und Stadtverwaltung ist es, dass die Verkehrsteilnehmer sich an die neuen Vorgaben halten und so die Ziele auch tatsächlich erreicht werden", appelliert Locher an alle, die neuen Geschwindigkeitsvorgaben einzuhalten.