Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Wollenberg/Hüffenhardt. Erst Sinsheim, jetzt die Kurstadt und Hüffenhardt. Seit einigen Wochen kommt es in der Region vermehrt zu massiven Störungen beim Telefon und Internet. Doch anders als in Sinsheim sind im Bad Rappenauer Stadtteil Wollenberg und dem benachbarten Hüffenhardt keine Vodafone-, sondern die Kunden der Telekom und des Unternehmens "1&1" betroffen. Und das bereits seit dem 1. Weihnachtsfeiertag.

Als Grund hatte man zunächst einen Baum ausgemacht, der aus einem ehemaligen Militärgelände auf die Wagenbachstraße gekippt war und sich dabei in der Telefonleitung verhangen hatte. Von der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Baum ohne die Leitung zu zerstören beseitigt, doch die Probleme blieben. "Seitdem geht nichts mehr", sagt Frank Quade, der in Wollenberg wohnt und als Außendienstleiter mit einem Büro in seinem Eigenheim stark von der Störung beeinträchtigt ist. "Das ist ein unzumutbarer Zustand."

Auch die Kontaktversuche mit dem Kundenservice seines Anbieters "1&1" – das Unternehmen nutzt in Wollenberg und Hüffenhardt die Leitungen der Telekom mit – seien ins Leere gelaufen. Man habe versucht, ihn mit Ausreden abzuspeisen. Ebenso blieben Anfragen, in denen er um eine vorübergehende Datenflatrate bittet, um weiter arbeiten zu können, unbeantwortet. Auch habe er es bei der Telekom versucht, doch da Quade nicht ihr Kunde ist, erhielt er auch dort keine Informationen zur Störung.

Erst eine Anfrage bei der Stadtverwaltung brachte für Quade Licht ins Dunkel. Wie Tiefbauamtsmitarbeiter Michael Feil auf Nachfrage der RNZ bestätigte, soll Wasser für den Ausfall von Telefon und Internet verantwortlich sein. Dabei habe man noch keinerlei Ahnung, wo das Wasser reinkommt, man wisse nur, dass ein größerer Abschnitt zwischen Wollenberg und Hüffenhardt betroffen ist. Inzwischen hat sich die Telekom auf Ursachenforschung begeben und legt laut Feil mehrere Muffen frei. Wie lange die Störung noch andauert, könne aber auch er nicht sagen.

Quade hofft, dass es recht schnell geht. Nicht nur, damit er wieder unbeschwert arbeiten kann, sondern damit einem Nachbarn im Ernstfall wieder geholfen werden kann. Denn von der Störung ist auch der Notfallknopf eines über 80-Jährigen in der Nachbarschaft, der alleine lebt, betroffen. Und bei einer anderen Anwohnerin standen an Weihnachten plötzlich die Verwandten vor der Tür, weil diese die ebenfalls alleinlebende Seniorin nicht mehr erreichen konnten.

"Wir können aufgrund der anhaltenden Regenfälle noch nicht genau absehen, wie lange die Reparatur des beschädigten Kabels dauert, aber es geht voran. Wünschenswert wäre, dass wir morgen (Anm. d. Red.: Mittwoch) damit fertig werden", erklärt Telekom-Sprecher Peter Kespohl im Gespräch mit der RNZ. Auf einer Länge von mehr als 150 Metern hatte ein beauftragtes Tiefbauunternehmen am Dienstag die Telekommunikationsleitung freigelegt und den Fehlerbereich eingegrenzt. Zudem wurde parallel ein Ersatzstück vorbereitet, das, sobald es das Wetter zulässt, in den Kabelkanal gelegt werden soll. "Und dann wird das beschädigte Stück herausgeschnitten und das neue Kabel ,eingespleißt’", beschreibt Kespohl das weitere vorgehen. "Heißt: Die innen liegenden einzelnen Doppeladern werden dann wieder neu miteinander verbunden."

Im Laufe des Dienstags antwortete auch "1&1" auf eine RNZ-Anfrage bezüglich Quades-Anschuldigungen mit Blick auf den Kundenservice. Wie Karin Kaufmann von einer Münchner PR-Agentur im Namen des Unternehmens mitteilte, bedauere dieses den Störungsfall in Wollenberg und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Zudem schrieb Kaufmann, dass sich Kunden zur Überbrückung eine kostenlose "LTE Sofort-Start Option" einrichten lassen könnten. Eine Antwort auf seine Anfrage hatte Quade bis Redaktionsschluss allerdings immer noch nicht.