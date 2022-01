Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Wollenberg/Hüffenhardt. Erst Sinsheim, jetzt die Kurstadt und Hüffenhardt. Seit einigen Wochen kommt es in der Region vermehrt zu massiven Störungen beim Telefon und Internet. Doch anders als in Sinsheim sind im Bad Rappenauer Stadtteil Wollenberg und dem benachbarten Hüffenhardt keine Vodafone-, sondern die Kunden der Telekom und "1&1" betroffen. Und das bereits seit dem 1. Weihnachtsfeiertag.

Als Grund hatte man zunächst einen Baum ausgemacht, der aus einem ehemaligen Militärgelände auf die Wagenbachstraße gekippt war und sich dabei in der Telefonleitung verhangen hatte. Von der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Baum ohne die Leitung zu zerstören beseitigt, doch die Probleme blieben. "Seitdem geht nichts mehr", sagt Frank Quade, der in Wollenberg wohnt und als Außendienstleiter mit einem Büro in seinem Eigenheim stark von der Störung beeinträchtigt ist. "Das ist ein unzumutbarer Zustand."

Hintergrund Betroffene Telekomkunden können sich unter Telefon 0800 / 3301000 an den Kundenservice wenden und gegebenenfalls eine vorübergehende Rufumleitung der Festnetznummer auf das Handy einstellen lassen. Betroffene Telekomkunden können sich unter Telefon 0800 / 3301000 an den Kundenservice wenden und gegebenenfalls eine vorübergehende Rufumleitung der Festnetznummer auf das Handy einstellen lassen.

Auch die Kontaktversuche mit dem Kundenservice seines Anbieters "1&1" – das Unternehmen nutzt in Wollenberg und Hüffenhardt die Leitungen der Telekom mit – seien ins Leere gelaufen. Man habe ihn versucht mit Ausreden abzuspeisen. Ebenso blieben Anfragen, in denen er um eine vorübergehende Datenflatrate bittet, um weiter arbeiten zu können, unbeantwortet. Auch habe er es bei der Telekom versucht, doch da Quade nicht ihr Kunde ist, erhielt er auch dort keine Informationen zur Störung.

Erst eine Anfrage bei der Stadtverwaltung brachte für Quade Licht ins Dunkel. Wie Tiefbauamtsmitarbeiter Michael Feil auf Nachfrage der RNZ bestätigte, soll Wasser für den Ausfall von Telefon und Internet sorgen. Dabei habe man noch keinerlei Ahnung, wo das Wasser reinkommt, man wisse nur, dass ein größerer Abschnitt zwischen Wollenberg und Hüffenhardt betroffen ist. Inzwischen hat sich die Telekom auf Ursachenforschung begeben und legt laut Feil mehrere Muffen frei. Wie lange die Störung noch andauert, könne aber auch er nicht sagen.

Quade hofft, dass es recht schnell geht. Nicht nur, damit er wieder unbeschwert arbeiten kann, sondern damit einem Nachbarn im Ernstfall wieder geholfen werden kann. Denn von der Störung ist auch der Notfallknopf eines über 80-Jährigen in der Nachbarschaft, der alleine lebt, betroffen. Und bei einer anderen Anwohnerin standen an Weihnachten plötzlich die Verwandten vor der Tür, weil diese die ebenfalls alleinlebende Senioren nicht mehr erreichen konnten.

Antworten auf entsprechende Anfragen bei der Telekom sowie "1&1" stehen noch aus.