Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Ein riesengroßes Groschengrab für die Kommunen": Dass mit dem Teilflächennutzungsplan Windenergie viel Geld "verheizt" werde, befanden die Gemeinderäte bei ihrer jüngsten Sitzung einmütig, als die Tagesordnung der Versammlung des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) besprochen wurde. Diese findet am Donnerstag in Waibstadt statt. Denn bei der Verbandsversammlung steht der Grundsatzbeschluss an, ob das Planwerk fortgeführt werden und in diesem Zuge ein artenschutzrechtliches Gutachten erstellt werden soll. Alternative sei, die Planungen einzustellen, erläuterte Bürgermeister Gunter Jungmann.

Seit acht Jahren ist der Windenergieplan in der Mache. "Ein Thema, das uns landein, landaus beschäftigt", sagte der Bürgermeister. Schon mehrfach war das Thema Grund für heftige Diskussionen im Rund. Um den Teilflächennutzungsplan aus dem Jahr 2012 fortzuschreiben, sei nun eine erweiterte artenschutzrechtliche Untersuchung erforderlich. Das bestehende Artenschutzgutachten stammt aus dem Jahr 2014, sei also nicht mehr aktuell und werde nicht mehr anerkannt. Jungmann merkte an, dass der vormalige Teilflächennutzungsplan Windenergie des GVV nicht in Kraft treten konnte, weil der Teilregionalplan nicht rechtskräftig gewesen sei.

Es geht nun erneut darum, potenzielle Standorte, auf denen Windräder gebaut werden dürfen, auf Basis des neuen Windenergieatlas zu bestimmen, sodass sich private Investoren für Windkraftanlagen an diese Standorte halten müssen. In der näheren Umgebung infrage kämen etwa der "Dreimärker" Epfenbach/Spechbach und weitere Standorte in Neckarbischofsheim, Helmstadt oder Daisbach. In der Gemeinde Reicharthausen sind keine Standorte vorgesehen.

Das anstehende Artenschutzgutachten kostet die Gemeinde anteilig 15.000 Euro. "Meines Erachtens ist es wichtig, dass wir da als GVV die Hand drauf lassen", sprach sich Jungmann dafür aus, am Donnerstag für die Beauftragung der artenschutzrechtlichen Untersuchung zu stimmen. Ludwig Schilling merkte an: "Ich bin auch dafür, dass wir das machen sollten." Dennoch habe er beobachtet, dass die Meinungen in Sachen Energiewende zwiespältig seien. Zwar halte sich die Tendenz zu Fotovoltaik und Windkraftanlagen. "Das gehört eben zur Energiewende dazu. Aber wenn es ans Ästhetische geht, drehen viele durch", meinte Schilling. Daher halte er es für angebracht, dies nun so zu steuern, sodass "nicht jeder einfach wild eine Anlage mitten reinstellen kann".

Falls eine Steuerung jedoch nicht erfolge, sei es für Landwirte äußert reizvoll, ihre Flächen an die Investoren von Windkraftanlagen zu verpachten: "Und das ist für viele Bauern gutes Geld", gab Schilling zu bedenken. Viel sinnvoller sei es daher, Windräder lediglich punktuell an ausgewiesenen Standorten zu erlauben. Auch Jungmann sprach sich für diese Vorgehensweise aus, um eine "Verspargelung" der Landschaft zu vermeiden.

Ernst Rimmler merkte an, dass man sich bereits vor sechs Jahren mit der Festlegung der Vorranggebiete befasst habe: "Und jetzt haben wir wieder das gleiche Thema", monierte er, unterstrich aber seine positive Haltung zum Vorhaben. Er befürchte jedoch, dass zu viel Geld auf der Strecke bleibt: "Wenn Windräder gebaut werden, sollen sie da stehen, wo der Wind weht." Rüdiger Heiß meinte: "Jetzt macht man halt wieder was Neues, um das Thema wieder anzuschieben. Das kostet halt Geld und ist ein unsägliches Grab geworden."