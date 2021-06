Sinsheim. (tk) Der hagere Mann mit den wachen Augen und der hohen Stirn gehörte zum Stadtgeschehen in der Bahnhofstraße fest dazu – nicht wegzudenken aus dem örtlichen Einzelhandel: Werner Gmelin. Am 12. Juni ist der beliebte Seniorchef des gleichnamigen Familienunternehmens im Alter von 83 Jahren gestorben.

Ein echtes Stück Alt-Sinsheim: Gmelin, der bis zuletzt als Seniorchef an der Theke bei Lederwaren-Gmelin stand, gehörte "regelrecht zum Stadtbild". So beschrieb ihn Oberbürgermeister Jörg Albrecht wenige Tage nach Gmelins Tod. Sein Bruder – Stadtrat Harald Gmelin – spricht von einem "riesigen Interesse" am Stadtgeschehen und einer "immensen, positiven Neugierde". Helmut Göschel – ebenfalls Stadtrat, Nachbar und Handballfreund während der Jugendzeit – umschreibt den Verstorbenen als "aufstrebend, tüchtig und kerzengerade". Die Nachricht von Gmelins plötzlichem Tod hat Teile der Stadtgesellschaft bestürzt.

Denn noch am Tag zuvor sah man Gmelin, wie man ihn seit Jahrzehnten kannte: Zu Fuß im Umfeld seines Fachgeschäfts Besorgungen erledigen, stets in regem Austausch mit Nachbarn, Geschäftspartnern, Kollegen und Kunden. Von ihnen wurde er wegen seiner guten Portion Spitzbübigkeit geschätzt – und auch weil er nicht gern ein Blatt vor den Mund nahm: Wenn es galt, eine Lanze zu brechen für den örtlichen Fachhandel, war Gmelin zur Stelle. Als Sohn des ersten Sinsheimer Oberbürgermeisters Helmut Gmelin war er kommunalpolitisch genauso interessiert wie bewandert. Gerne half Gmelin mit Tipps und Hinweisen weiter und setzte sich konstant für Verbesserungen des Einzelhandelsstandorts Sinsheim ein.

Und so hinterlässt Werner Gmelin eine Lücke in Sinsheim. Allerdings, so heißt es, war es ihm gegönnt, zu erleben, wie ein großer Wunsch von ihm Wirklichkeit wurde: Die gesichert wirkende Zukunft des Familienbetriebs, der als ältester auf Sinsheimer Boden und einer der ältesten in Süddeutschland gilt – zurückreichend bis zur Sattlerei eines Urahns im Jahr 1698.

Seit 1963 war Werner Gmelin Hauptverantwortlicher für die Geschicke des Betriebs, inzwischen Lederfachgeschäft, Raumausstatter- und Polstereiwerkstatt. Dass Gmelins Sohn Volker und dessen Sohn Eric das Geschäft über die zehnte Generation hinaus führen – zumal am Standort in der Innenstadt – soll Werner Gmelins größter gewesen sein.