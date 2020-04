Gestern ist die Fieberambulanz in der Stadthalle an den Start gegangen. Im Bild (v.l.): Kinderärztin Dr. Nadja Schulze, Oberbürgermeister Klaus Holaschke, Thomas Blösch von der Freiwilligen Feuerwehr Eppingen, Dr. Stefan Linke, Arzthelferin Eva Hansert, Sitzend die Ärztinnen Dr. Anke Kraft (links) und Dr. Eleonora Messere. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. Husten, Fieber, Halsschmerzen? Wer derzeit von solchen oder ähnlichen Beschwerden geplagt wird, kann künftig in die Stadthalle kommen. Nun ist dort eine Fieberambulanz eingerichtet. Örtliche Ärzte beraten und behandeln in vier abgetrennten Räumen von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion, nehmen Abstriche vor und entscheiden, ob eine häusliche Quarantäne ausreicht, oder die Einweisung in ein Krankenhaus notwendig ist. Nach Neckarsulm und Bad Rappenau ist es die dritte Einrichtung dieser Art im Landkreis Heilbronn, welche die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Kommune eröffnet hat.

Mit Absperrungen, die die Patienten in das Foyer führen, präsentiert sich derzeit die Stadthalle. In der Luft hängt ein Hauch von Desinfektionsmitteln. Am Spender für die Hände kommt man hier nicht vorbei. An der Plexiglasscheibe hinter der sonst die Garderobe untergebracht ist, auch nicht. Eine Sprechstundenhilfe empfängt die Patienten mit einem roten Klemmbrett samt Fragebogen, nimmt die Überweisung entgegen und schickt sie in das Wartezimmer. Einfach so eintreten darf hier niemand. Der Ansturm wäre nicht zu bewältigen, weiß Dr. Stefan Linke. Deshalb muss zuvor der Hausarzt telefonisch kontaktiert werden. Wer keinen hat, kann alternativ die Notrufnummer 116117 wählen.

"Der Arbeitsaufwand für die Einrichtung war viel aufwendiger als erwartet", sagt Oberbürgermeister Klaus Holaschke. Eine Stadthalle ist nun mal keine Arztpraxis. Mitarbeiter des Bauhofes, Hausmeister und freiwillige Feuerwehr haben Abtrennungen für die vier Behandlungsräume gestellt und alles mit dem Notwendigsten ausgestattet. Zugegeben: Gemütlich ist es hier nicht, aber darauf kommt es in derartigen Ausnahmesituationen ja auch nicht an. Vielmehr geht es um Zweckmäßigkeit und Sicherheit. Drucker, Faxgerät, Kartenlesegerät, Laptop, Telefone und selbst die Klemmbretter werden die Räume nicht verlassen. Täglich wird, bei Bedarf auch mehrmals, alles desinfiziert, was in irgendeiner Weise angefasst wurde. Die Urinabgabe funktioniert als "Point of care" inklusive Labor. Sogar ein EKG-Gerät wurde von der KVBW gestellt. Damit sich Patienten nicht unnötig begegnen, ist der Ausgang, der außerdem Rettungswagenzufahrt ist, seitlich der Halle geöffnet.

Bereits Mitte März hatte sich Holaschke bei der KVBW für die Einrichtung der Fieberambulanz starkgemacht. Dass der Wunsch jetzt Wirklichkeit wurde, dafür dankte er allen, die in irgendeiner Weise am Gelingen beteiligt waren: "Es ist wichtig ein gutes Netzwerk zu haben." Überall gab es Menschen, die mitgeholfen und Kontakte aufgetan haben. Sei es die Apotheke, die ausreichend Schutzkleidung und Masken organisierte, die Feuerwehr, die irgendwo noch Plexiglasscheiben im Keller hatte, das DRK oder die Mitarbeiter der Polizei, die auch zur Eröffnung Präsenz zeigten.

Ganz besonders dankte das Stadtoberhaupt Dr. Stefan Linke, der dem Krisenstab von Anfang an beratend zur Seite stand und vorerst mit seinem Praxisteam die medizinische Versorgung übernimmt. Er und seine angestellten Ärzte und Arzthelferinnen werden hier zusätzlich zu ihren Sprechzeiten Dienst tun: "Wir versuchen das zu stemmen, aber es bringt uns kapazitiv an unsere Grenzen." Da ist es gut, dass bereits andere Kollegen aus Eppingen ihre Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert haben. Auch die Kinderärztin Nadja Schulze steht bereits in den Startlöchern. Noch ist nicht sicher, wie und in welchem Umfang sie eingesetzt wird. Linke: "Wir stehen ganz am Anfang und es ist alles im Fluss."