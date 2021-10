Weinsberg. (zy) Finanzstaatssekretärin Gisela Splett hat mit der Landwirtschaftsstaatssekretärin und Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz MdL den fast sieben Millionen Euro teuren Ersatzneubau eines Laborgebäudes in Weinsberg eröffnet. Dort hat die Analytik der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg (LVWO) ihr neues Domizil. In dem Labor finden Analysen statt, mit denen unter anderem Krankheiten an Reben frühzeitig festgestellt und erforscht werden sollen. Die Ergebnisse werden als ein essenzieller Baustein für künftige Strategien und Konzepte im Pflanzenschutz gesehen. Aber auch die Qualität der Trauben wird hier geprüft.

"Wir treiben die Digitalisierung der Verwaltung auch bei der Planung unserer Gebäude voran. Das neue Laborgebäude wurde komplett digital geplant", sagte die Finanzstaatssekretärin. Das Ergebnis sei ein Labor mit effizienter Gebäudetechnik, Fotovoltaik auf dem Dach und einer gut gedämmten Fassade, in dem nun flexible Arbeitsabläufe und schnelle Kommunikation möglich sind. Damit setze die älteste deutsche Wein- und Obstbauschule Maßstäbe für modernes Arbeiten.

Das Innere des Gebäudes zeichnet sich durch moderne, klare Strukturen aus. Foto: Roland Halbe

"Die LVWO Weinsberg ist im Obst- und Weinbau, in Bildung und Forschung eine Größe in Deutschland. Diese Position gilt es, zu halten", betonte Landwirtschaftsstaatssekretärin Kurtz. Und dafür müsse auch ständig etwas getan werden. "Wir leben in Zeiten schneller Veränderung. Große Herausforderungen im Obst- und Weinbau, aber auch in der Landwirtschaft, sind der intensive Strukturwandel, die Bewältigung von Marktkrisen und der Klimawandel, verbunden mit dem Auftreten neuer Schädlinge und Krankheiten", erinnerte Kurtz. Dies alles seien aber auch Chancen für den Bildungs- und Forschungsstandort Weinsberg. Eines der Erfolgsgeheimnisse der LVWO Weinsberg in den vergangenen 150 Jahren sei es gewesen, stets früh die Zeichen der Zeit zu erkennen und entsprechende Veränderungen in die richtige Richtung vorzunehmen. "Ein solch wichtiger Schritt ist dieser Neubau", befand Kurtz.

Der Laborneubau wurde mit der modernen Arbeitsmethode "Building Information Modeling" (BIM) geplant. Mit BIM wird fachübergreifend ein dreidimensionales, digitales Gebäudemodell erstellt. Das erhöht Planungsqualität und Transparenz. Auch Kosten- und Terminrisiken in der Bauphase können durch vorgezogene digitale Prüfprozesse am Gebäudemodell minimiert werden. Die Digitalisierungsstrategie der Landesregierung hat auch BIM im Fokus. Bei Bauvorhaben des Landes soll diese Methode künftig eine deutlich größere Rolle spielen als bislang.

Das Land hat rund 6,9 Millionen Euro in den Laborneubau investiert. Der Neubau entstand unter Federführung der Heilbronner Abteilung des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg und wurde in Stahlbetonskelett-Bauweise mit einer Fassade aus Ziegelmauern und großen zusammenhängenden Fassadenöffnungen als Aluminiumfenster errichtet. Flachdecken aus Stahlbeton ermöglichen flexible Grundrisse.

Das energieeffiziente Gebäude hat eine optimal gedämmte Fassade und ist mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, die mit einer Nennleistung von knapp 15 Kilowatt in Spitzenzeiten zur Stromversorgung des Labors beiträgt.

Die LVWO befasst sich zunehmend damit, wie und unter welchen Bedingungen der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringert und eine weitere Ökologisierung vorangetrieben werden kann. In ihrem jüngsten Bericht geht es beispielsweise um die erfolgreiche Züchtung von neuen Reb- und Apfelsorten, die widerstandsfähiger gegen Pilzerkrankungen sind. Die zurückliegenden zehn Lesejahre hätten deutlich gemacht, wie negativ sich Klimawandel und Schädlinge auf die Qualität des Lesegutes auswirken können, hatte LVWO-Direktor Dr. Dieter Blankenhorn in seinem Bericht über das Jahr 2020 betont und die Essigfäule, die Kirschessigfliege oder Spätfrostschäden als Beispiele genannt.