Von Angela Portner

Eppingen/Schwaigern. Der Spruch "Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren" schwirrt immer noch über feuchtfröhlichen Runden. Doch die Übergänge vom Genuss bis zu Alkoholmissbrauch und Sucht sind fließend. In Deutschland haben 7,8 Millionen Menschen ein Alkoholproblem. Rund 74.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen. Tendenz steigend. Die Zahlen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind alarmierend. Peter Heck, Vorsitzender der Suchtkrankenhilfe Schwaigern weiß: "Die Dunkelziffer liegt noch um einiges höher."

Hintergrund Alkoholismus gehört zu den weltweit am weitesten verbreiteten Suchterkrankungen. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 9,6 Liter liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf dem elften Platz. Etwa 7,7 Millionen Menschen trinken Alkohol in gefährlichen Mengen, 1,3 Millionen gelten als abhängig. Die Kosten für die Behandlung von Folgeerkrankungen beliefen sich im vergangenen [+] Lesen Sie mehr Alkoholismus gehört zu den weltweit am weitesten verbreiteten Suchterkrankungen. Mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 9,6 Liter liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf dem elften Platz. Etwa 7,7 Millionen Menschen trinken Alkohol in gefährlichen Mengen, 1,3 Millionen gelten als abhängig. Die Kosten für die Behandlung von Folgeerkrankungen beliefen sich im vergangenen Jahr auf 24,4 Millionen. 2018 wurden bundesweit 22.309 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 20 Jahren wegen Trunkenheit in Kliniken behandelt. Im Jahr 2000 waren es "nur" 9500. Die AOK beziffert die Zahl alkoholbedingter psychischer Störungen im Landkreis Heilbronn 2017 auf 601 Fälle. Vergiftungsfälle stiegen im Stadtgebiet um 5,7 und im Landkreis um 19,2 Prozent an. Laut Erhebungen des Robert-Koch-Instituts haben ein Drittel aller Männer und jede fünfte Frau zwischen 65 und 79 Jahren ein Alkoholproblem. (apo)

"Du trinkst zu viel", ist eine warnende Aussage, die so mancher Betroffene gern in den Wind schlägt. Rechtfertigungen folgen auf dem Fuße: "Andere trinken genau so viel." Lass sie meckern, sagt sich so mancher Ehemann dann genervt und schüttet seinem Ärger gern ein weiteres Glas Bier, Wein oder auch mal ein Schnäpsle hinterher. Die Opferrolle ist Betroffenen wie auf den Leib geschnitten. Gründe finden sich in jedem Leben genügend: Die zänkische Ehefrau, der cholerische Chef, die pubertierenden Kinder, der chronische Geldmangel, die Selbstzweifel. Doch alle Menschen haben bekanntlich mal mehr, mal weniger Probleme und nicht alle suchen die Lösung dafür im Alkohol.

Gibt es eine Suchtpersönlichkeit? "Nein", sagt Heck entschieden. Grundsätzlich könne es jeden treffen, aber Menschen mit einer gefestigten Persönlichkeit werden den Herausforderungen des Lebens anders begegnen, Schicksalsschläge besser meistern oder sich, wenn sie keinen Ausweg finden, Hilfe von außen holen. Gerade Letzteres sei eher Ausdruck von Stärke als von Schwäche und gilt besonders für den Fall, dass das Kind bereits in den Brunnen mit Hochprozentigem gefallen ist.

"Sucht beginnt da, wo der Kontrollverlust eintritt", erklärt Heck, der selbst eine "Alkoholkarriere" hinter sich hat. Seit über 30 Jahren trinkt er keinen Tropfen mehr und hat es sich zur Aufgabe gemacht, andere Menschen beim "Weg zurück ins Leben" zu unterstützen. Wichtig ist ihm dabei, dass der Betroffene den ersten Schritt macht. Zehn bis zwölf Jahre können bis dahin ins Land gehen. Eine ganze Badewanne voll alkoholhaltigen Getränken süffelt jeder Deutsche übers Jahr. Am Tag gelten ein Glas für die Frau, zwei für den Mann als unbedenklich, und zwei Tage darf man gern auch mal ganz darauf verzichten.

Peter Heck. Foto: Angela Portner.

Wer dauerhaft zu viel trinkt, riskiert Bluthochdruck, Krebs, irreparable Schäden an Leber und Bauchspeicheldrüse, Potenzschwierigkeiten und Gedächtnisstörungen. Daneben bringt Abhängigkeit in der Regel Lügen, Ablehnung, Überschuldung, Jobverlust und psychische Störungen bis hin zum Selbstmord mit sich. Nicht selten kommt es zu einer "Co-Abhängigkeit", die Freunde und Familie mit in den Abgrund reißen können. Besser sei es, klipp und klar Grenzen zu setzten, denn ändern wird sich meist erst etwas, wenn "nix mehr geht".

Spätestens dann sollte eine Entgiftung in einer Fachklinik erfolgen, um das Behandlungsrad ins Rollen zu bringen. Hierfür reicht die Einweisung des Hausarztes, im Notfall geht es auch ohne. Möglichst nahtlos sollte danach eine stationäre Psychotherapie beginnen. "Leider Wunschdenken", winkt Heck bedauernd ab. Die auf Suchtbehandlung spezialisierten Kliniken seien oft ausgebucht, ambulante Therapeuten haben lange Wartezeiten und setzen voraus, dass der Patient schon mindestens 16 Wochen trocken ist. "Ohne Langzeittherapie ist es schwierig", sagt Heck, denn wenn ein Alkoholkranker die Ursachen für die Sucht nicht erkennt und das Steuerrad seines Lebens wieder selbst in die Hand nimmt, wird er immer rückfallgefährdet bleiben.

Info: Weitere Informationen über den richtigen Umgang mit Alkohol, Daten und Fakten unter www.dhs.de oder www.kenn-dein-limit.de. Die Suchtkrankenhilfe Schwaigern e.V. erreichen Sie unter 07138/9861068.