Zaisenhausen. (fst) Die vielen eher als Stromversorger bekannte "Netze BW" GmbH, eine Tochtergesellschaft des EnBW-Konzerns, wird sich künftig um die Wasserversorgung in Zaisenhausen kümmern. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig den Abschluss des aktualisierten Dienstleistungsvertrags über die Betriebsführung der Wasserversorgung zwischen der Gemeinde Zaisenhausen und der Netze BW beschlossen.

Die Gemeinde Zaisenhausen betreibt zur Trinkwasserversorgung seiner Einwohner und dem Kraichtaler Stadtteil Bahnbrücken zwei gemeindeeigene Brunnen, ein umfangreiches Wasserverteilungsnetz sowie diverse Anlagen. Ende 2019 hatte die Gemeinde ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, um aktuelle Stärken und Schwächen der Wasserversorgung sowie die Optionen zur Garantie der Versorgungssicherung in der Zukunft aufzuzeigen.

Das von der Netze BW vorgelegte Angebot umfasst Dienstleistungen für das Pumpwerk Mörsbachbrunnen, das Pumpwerk Claffenbrunnen, den Hochbehälter sowie rund elf Kilometer Leitungsnetz mit etwa 134 Hydranten. Bürgermeisterin Cathrin Wöhrle erläuterte dazu, dass die Netze BW eine Wasserbetriebsführung anbiete, die speziell auf die Bedürfnisse und Wünsche der Gemeinde zugeschnitten seien.

Die im Vertrag aufgeführten Leistungen werden von der EnBW zunächst als monatliche Pauschale in Höhe von 3275 Euro (netto) angeboten. Die Pauschalen sollen allerdings ab 2022 jeweils zum 1. Januar jedes Folgejahres automatisch an die Kostenentwicklung bei der Netze BW angepasst werden.

Die Gemeinderatsfraktion Bürgerliste hat außerdem einen Antrag an den Gemeinderat gestellt, sich für die Verbesserung des Fahrplanangebotes der Stadtbahn S 4 einzusetzen, der einstimmig beschlossen wurde. Der Sprecher der Bürgerliste erläuterte den Antrag und führte aus, dass der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in der Vergangenheit schon mehrmals aufgefordert wurde, die Gemeinden bis Eppingen in den 20 Minuten-Takt zu den Hauptverkehrszeiten einzubinden, was bisher erfolglos war. Um dem Anliegen mehr Nachdruck zu verleihen, soll zusätzlich Kontakt mit Sulzfeld und Eppingen aufgenommen werden, damit diese den Antrag unterstützen. Bürgermeisterin Wöhrle führte dazu aus, dass sie beim Landratsamt Karlsruhe bereits um eine Stellungnahme zu dem Sachverhalt gebeten hat.