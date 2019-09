Die Eugen-Hagmaier-Halle war am Wochenende ordentlich besucht. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim-Waldangelloch. Wandern ist gesund, Wandern hält fit - doch leider liegt es im Kraichgau offenbar nicht mehr so sehr im Trend wie früher. Das war am Wochenende während der 40. Internationalen Wandertage in Waldangelloch zu erkennen. "Die besten Zeiten mit bis zu 6500 Teilnehmern an beiden Tagen sind leider lange vorbei", musste der Vorsitzende des ausrichtende eingestehen.

Der Motivation der Organisatoren tat dies jedoch keinen Abbruch, sodass die drei rund um die Eugen-Hagmaier-Halle abgesteckten Rundwege - sechs, zehn und 20 Kilometer lang - durchweg gelobt wurden. Trotzdem herrschte an der Startkartenausgabe deutlich weniger Betrieb als zu den Hochzeiten in den 1980er-Jahren. "Die war übrigens schon immer hier und nicht am Gasthaus ,Zum Adler’", betonte der Vorsitzende der Gastgeber, Rolf Hagmaier. Den Grund dafür, dass die RNZ kürzlich entsprechend berichtet hatte, konnte er auch nennen. Demnach hatte es kurz nach der 1984er-Auflage einen Vorverkauf für Theaterkarten im Ort gegeben. "Die Fotos von damals waren wohl auch auf dem Film", vermutete der MGV-Vorsitzende.

Und obwohl die Gesamtteilnehmerzahl mit 780 an beiden Tagen deutlich hinter der des Vorjahren (972 Wanderer) zurückblieb, zeigten sich die Organisatoren nicht unzufrieden mit dem Ergebnis. Die Verkehrssituation im Ort sei aufgrund der Sanierung der Durchfahrtsstraße nach wie vor nicht optimal gewesen, was möglicherweise einige Wanderer gekostet habe. Die stärkste Gruppe stellten wie schon in den Vorjahren die Kraichgau-Wanderer Grombach mit 88 Personen. "Schon jetzt waren 35 von uns hier", hatte mit Markus Kunzmann einer von ihnen bestätigt. Ihm zufolge habe die Verbindung hierher schon lange vor der Gründung der Kraichgau-Wanderer vor 20 Jahren bestanden. "Damals hatte der Männergesangverein ,Konkordia’ noch eine Wanderabteilung", berichtet Kunzmann.

Wandern gilt zwar als modern, die Teilnehmerzahlen der 40. Internationalen Wandertage Waldangelloch haben die Erwartungen der Organisatoren jedoch nicht ganz erfüllt. Foto: Alexander Becker

Ebenfalls sehr stark vertreten waren die Letzenberg-Wanderer Malsch mit 55 Personen. "Einige von uns wandern sogar an beiden Tagen", bekannte mit Jürgen Schneider einer von ihnen. So verfuhren auch die mit 50 Personen kaum weniger zahlreichen Wanderfreunde Eichelberg. "Wir sind schon über 40 Jahre dabei", betonte Rosemarie Werle, die gemeinsam mit Ehemann Gerhard regelmäßig Wandertage in der Umgebung besucht. Dazu gehören auch die der Wandergruppe "Besen-Hex" aus Tiefenbach, die mit 35 Teilnehmern den vierten Platz belegte.

Die Wanderfreunde Ludwigshafen/Rhein waren als Fünfte nur zwei Personen weniger. Der Großteil von ihnen reiste früh morgens an und zollte damit der im Laufe des Tages immer stärker aufkommenden Sommerhitze Tribut: "Da muss man halt um acht oder spätestens um neun Uhr loslaufen. Wenn es wie jetzt über 30 Grad Celsius hat, dann geht man nicht mehr raus. Für das Wetter kann niemand was, aber man macht das Beste daraus", riet Peter Vogel vom Musik- und Wanderverein "Edelweiß" Ittlingen den Teilnehmern der nächsten Wandertage.

Die werden 2020 übrigens auf jeden Fall stattfinden. "Wir haben den Termin schon angemeldet", betonte Hagmaier. Vielleicht ist dann ja auch die Gruppe mit der weitesten Anreise wieder vor Ort. Einige Wanderer kamen sogar aus Weywertz/Belgien in den Kraichgau. Somit haben die Wandertage, auch wenn die Teilnehmerzahlen im Laufe der Jahre gesunken sind, nach wie vor treue Fans.