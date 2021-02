Waibstadt/Sinsheim. (jou/tk) Teilnehmer einer so genannten "Freiheitsfahrt" haben am Samstag in Waibstadt und Sinsheim gegen die geltenden Corona-Auflagen protestiert. Zu dem Autokorso wurde in zahlreichen Sozialen Netzwerken aufgerufen, darunter auch von Gruppen der "Querdenken"-Bewegung. Rund 100 Fahrzeuge, zeitweise etwas mehr, haben sich an der Fahrt beteiligt. Treffpunkt war dabei der Parkplatz vor der Waibstadter Stadthalle.

Eigentlich hatte der Veranstalter 150 Fahrzeuge zu der Demonstration anmelden wollen, erklärte Waibstadts Bürgermeister Joachim Locher. Geplant sei auch gewesen, dass der Konvoi durch die enge Jahnstraße über die Brücke und dann, an Schrebergärten vorbei, Richtung Neidenstein fährt. Das wurde von Seiten der Polizei allerdings nicht erlaubt, da dadurch die Behinderung in der Stadt zu groß gewesen wäre. Auch wurde die Fahrzeuganzahl auf 100 Autos beschränkt, die dann gleich auf die Bundesstraße B292 Richtung Sinsheim weiterfahren mussten. Der Eilantrag des Veranstalters am Verwaltungsgerichtshofs – gestellt am Vortag – wurde abgewiesen. Die Route verlief von Sinsheim über die Bundesstraße in die Ortsteile Rohrbach und Steinsfurt und dann weiter in Richtung Angelbachtal. Dort endete die Demonstration ohne Abschlussveranstaltung. "Froh, dass wir das in Waibstadt nicht aushalten müssen", war Bürgermeister Locher, der aber auch betonte, dass Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu einer Demokratie dazu gehören und wichtig sind.

Die Veranstaltung wurde von der Polizei mit Motorrädern und Streifenwagen begleitet und aufgesplittet. So durften je 30 Autos auf einmal losfahren, bevor weitere 30 Autos im Abstand von gut vier Minuten folgten. Das Ende des Konvois bildeten zehn Autos. Damit wollte die Polizei verhindern, dass der Verkehr lahmgelegt wird. Trotzdem bildete sich auf der B292 zeitweise ein langer Stau. Das große Polizeiaufgebot mit etlichen Zweirädern sei aus Gründen der Verkehrssicherung nötig gewesen.

Schon um 13.30 Uhr war der Parkplatz an der Stadthalle ziemlich voll ,sodass der Veranstalter weitere Autos abweisen musste. Auf dem ganzen Platz herrschten Maskenpflicht und Abstandsgebote. Beides wurde im Großen und Ganzen eingehalten. Auch, wenn viele Teilnehmenden ohne Maske an ihren Autos standen. Polizei-Pressesprecher Norbert Schätzle wies auf die "Verhältnismäßigkeit" hin, da das Tragen der Maske zwischen Mitgliedern eines Haushaltes nicht nötig sei. Außerdem informierte die Polizei die überwiegend friedlichen Teilnehmenden, dass sowohl das Hupen wie auch Lichthupe weder auf dem Parkplatz noch während der Demonstration erlaubt sei. Auch hier hielten sich die Teilnehmenden, zumindest in Waibstadt, mit wenigen Ausnahmen an die Vorgaben. Einem der Versammlungsleiter, der nach Polizeiangaben Gespräche zwischen Beamten und Mitarbeitern der Kreis-Versammlungebehörde und Teilnehmern der Fahrt gefilmt hatte, sei phasenweise das Handy beschlagnahmt worden.

Lauter ging es auf den Überlandfahrten zu. Einige Autos, die zuvor in Waibstadt abgewiesen wurden, stießen dem Korso außerhalb der Orte hinzu. Ein spontanes Treffen der Fahrtteilnehmer fand im Nachgang spontan auf dem Sinsheimer Festplatz statt. Hier versammelten sich 60 Autos. Die Polizei sprach Platzverweise aus.