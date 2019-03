Von Christiane Barth

Waibstadt/Neckarbischofsheim. Der Weg ist das Ziel, auch für Afshin Salehi, den Integrationsmanager des Gemeindeverwaltungsverbands, der nun seit fast einem Jahr im Dienst ist. "Das Ziel der Integration ist, dass die Leute selbstständig werden", sagt er. Und auf diesem Weg sei man schon ein großes Stück voran gekommen. Was Salehi dabei vor allem braucht: Viel Geduld. Denn der Integrationsprozess benötigt Zeit. Der gebürtige Iraner studierte Islamwissenschaften, außerdem Orientalistik und betreut nun rund 300 Asylbewerber im Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt. Die Tendenz ist steigend, denn die Gemeinden müssen ihre vorgeschriebene Quote zur Unterbringung von Flüchtlingen erfüllen.

"Der Bedarf ist da", stellt der Integrationsmanager ganz klar fest. Das Handy brummt und klingelt ständig: Hilfesuchende wenden sich per Whatsapp, SMS, Anruf an ihn oder klopfen gleich an die Tür der jeweiligen Rathauszimmers: In Helmstadt, Epfenbach und Neckarbischofsheim ist Salehi zusammen mit seinem Kollegen Stefan Schmidbauer zu festen Bürozeiten anzutreffen, in allen anderen Rathäusern nach Vereinbarung.

Zudem suchen die beiden Angestellten des Internationalen Bundes, der Dachorganisation des Integrationsmanagers, die Flüchtlinge auch in ihren Unterkünften auf und setzen direkt dort an, wo der Schuh drückt. Durch die engmaschige Vernetzung der interkulturellen Arbeit mit Ehrenamtlichen, Schulsozialarbeitern, Ärzten und Lehrern, durch die Kooperation mit Institutionen und Vereinen, sollen finanzielle Nöte, gesundheitliche Sorgen und soziale Probleme abgepuffert werden. "Das Netzwerk hilft ungemein; gemeinsam finden wir immer eine Lösung."

Salehi kann als vereidigter und öffentlich bestellter Urkundenübersetzer und Verhandlungsdolmetscher für Persisch zwischen den Kulturen gut vermitteln. Obendrein ist Einfühlungsvermögen gefragt. Denn oft wird er auch mit Konflikten konfrontiert, die schnelles Handeln erfordern: "Als ich in Urlaub war, hat es mehrere Fälle von versuchtem Suizid gegeben, da müssen wir schnell auch professionelle Hilfe in die Wege leiten."

Oft sind es die Formalitäten, an denen seine Schützlinge scheitern. Die Sprachbarriere als größte Hürde macht es den Menschen aus Syrien, Afghanistan oder dem Irak obendrein nicht leicht, Anträge zur Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis rechtzeitig abzugeben oder Weiterbewilligungsanträge korrekt auszufüllen. "Oft geht es um Geld", weiß Salehi. Er kenne "Fälle", da wurden Unterlagen aus Unkenntnis von Sprache und Behördenstruktur nicht abgegeben, und die Asylbewerber mussten drei Monate ohne jedwede finanziellen Einkünfte überbrücken. Freilich werde so auch die Hemmschwelle zu kriminellen Handlungen gesenkt, gibt der Integrationsmanager zu bedenken.

Darüber hinaus betont er die "Ganzheitlichkeit" seiner Arbeit: Er nimmt die Menschen bei der Hand, will ein guter Berater sein - nicht nur, um an der richtigen Stelle das Kreuz auf dem Formular zu machen. "Es geht nicht nur um die Anträge", beteuert Afshin Salehi, der mit Stefan Schmidbauer für die Flüchtlinge fast zu einem Freund geworden ist, den man immer um Rat fragen kann. Fast immer.

Info: Afshin Salehi ist erreichbar unter der Telefonnummer 0151 / 61626092; Stefan Schmidbauer unter 0160 / 93971095.