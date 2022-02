Waibstadt-Daisbach. (wig) An die Kinderbetreuung in Krippen, Kindergärten und Kitas werden heutzutage große Anforderungen und Erwartungen gestellt. Die Eltern erwarten eine qualifizierte pädagogische Betreuung, die auch die individuelle Entwicklung, die Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit der anvertrauten Kinder fördern und unterstützen soll. Früher galten allerdings andere Prioritäten. Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden in Daisbach Kinder in der Zeit, in der die Eltern "in vielgeschäftiger Arbeit standen, gesammelt und von geeigneten Persönlichkeiten aus dem Ort beaufsichtigt", wie es in den Pfarramtsakten heißt. Besonders in Zeiten, in denen die Eltern auf dem Feld arbeiteten, war eine Betreuung der Kinder erforderlich.

Ganz planmäßig wurden im Jahr 1900 von Pfarrer Georg Strobel Statuten der "Kleinkinderbewahranstalt Daisbach" aufgestellt mit dem Zweck "der leiblichen und geistigen Verwahrung der noch nicht schulpflichtigen Kinder". Die Kinderschule war in gemieteten Räumen in der Daisbachtalstraße 69 untergebracht. Die Karlsruher "Kleinkinderbewahranstalt" überließ den Daisbachern Katharina Fuchs, eine ausgebildete Schwester. Neben "freier Wohnung und Feuerung" erhielt sie ein Dienstgehalt von jährlich 300 Mark bar in monatlichen Raten. Als Träger der Einrichtung wurde der "Kinderbewahrungsverein Daisbach" gegründet.

Dank einer Grundstücksschenkung von Elisabeth Jüngert konnte die evangelische Kirchengemeinde 1912 ein Kinderschulgebäude in den "Ziegelhüttengärten", der jetzigen Schulstraße errichten. Im Februar 1913 fand der Umzug der Kinderschule in das neue Gebäude statt, als großes Fest mit Festzug.

Heute unvorstellbar: Die neue Kinderschule hatte weder Toiletten noch Bewegungs-, Schlaf- oder Funktionsräume. Die Aborte gab es für Buben und Mädchen gemeinsam in Form von fünf Reihensitzen als Trockenklosetts. Erst 1957 wurde ein Toiletten-Anbau errichtet.

In der Kinderschule betreute die Diakonisse Schwester Berta Ziegler von 1947 bis 1970 in einem einzigen Raum alleine bis zu 50 Kinder. Ein Betreuungsschlüssel, der momentan bei etwa neun Kleinkindern pro Erziehungskraft liegt, lag in weiter Ferne. Es herrschte strenge Disziplin, und es gab nur wenige Spielsachen und Abwechslung. In den Ruhepausen wurde "Feierabend" verordnet: Die Kinder saßen an den Tischen und legten ihren Kopf auf ihre verschränkten Arme auf der Tischplatte – und es war mucksmäuschenstill. Natürlich durften in die Kinderschule nur Kinder, die "sauber" waren, also nicht mehr gewickelt werden mussten.

Der 1973 eingeweihte neue Kindergarten in der Waldstraße verbesserte die Situation. In zwei Gruppenräumen und einem großen Freigelände können die Kleinen dort optimal und zeitgemäß betreut und gefördert werden.