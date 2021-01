Von Christian Laier

Waibstadt. "Innerhalb einer Woche hat sich mein Leben komplett verändert", blickt Dirk Rumig auf den ersten Pandemie-bedingten Lockdown im vergangenen Jahr zurück. Die Lage hat sich für ihn noch immer nicht zum Guten verändert. Der aus Waibstadt stammende Jazz-Saxofonist ist Berufsmusiker und leidet besonders darunter, dass weiterhin keine Konzerte stattfinden können. "Der einzige positive Aspekt ist das Üben. Normalerweise ist das immer sehr gezielt auf den nächsten Auftritt ausgerichtet. Aktuell kann ich in die Tiefe gehen und am eigenen Profil arbeiten", sagt der 48-jährige Jazz-Musiker, der so versucht, das Beste aus der Situation zu machen.

"Mir geht es gut und ich genieße es, viel zu üben, mich gesund zu ernähren und jeden Tag spazieren zu gehen. Was mir aber extrem fehlt, ist der Kontakt zu den Menschen", erklärt der in Würzburg lebende Künstler. "Die echte musikalische Äußerung fehlt, weil man nicht in Verbindung kommt, weil der kommunikative Aspekt zwischen Musiker und Publikum wegfällt. Man spielt nur noch für sich allein, was sich nicht echt anfühlt", erklärt der in normalen Zeiten sehr gefragte Profi-Musiker. Er ist dann mit verschiedenen Bands zu hören, unter anderem dem "Scott Hemingway Quartett", der "Würzburger Jazzconnection", dem "Würzburg Art Ensemble", dem "Orchester Los Chucaracha-cha", "Salsamania" oder dem "Friendly Franconian Feierabend Saxophonquartett".

Der Grundstein für die spätere musikalische Karriere wurde in Waibstadt gelegt. Im Musikverein lernte Dirk Rumig sein Instrument in der gleichen Jugendgruppe wie der bekannte Jazz-Posaunist Mathias Götz. Später sammelte er als Schüler in der legendären "Jazz-AG" der Realschule Bühnenerfahrung. Über regionale Bands kam er immer öfter mit professionellen Musikern in Kontakt. Logisch war deshalb der Schritt, nach dem Abitur den Grundwehrdienst im Luftwaffenmusikkorps Karlsruhe zu leisten. "Das war ein cooler Haufen. Dort habe ich Ralph Schweizer kennengelernt, der mich in seine Big Band geholt hat." Bei der Bundeswehr wurde klassische Orchester- und Marschmusik gemacht.

Ein Höhepunkt in seiner musikalischen Karriere war für Dirk Rumig der Auftritt mit der Rockband „Deep Purple“ in der Arena von Verona. Foto: privat

"Mein Herz schlägt für den Jazz", erklärt Rumig aber, warum er sich nach vier Jahren Militärmusik neu orientierte. An der Musikhochschule Würzburg studierte er "Jazz und Popularmusik" im Hauptfach Saxofon mit den Nebenfächern Klarinette, Flöte und Klavier. 2002 erreichte er das künstlerische Diplom, 2006 das Meisterklassendiplom. Für seine beiden Abschlusskonzerte, eine Mischung aus eigener Komposition und freier Improvisation, erhielt er den Bayerischen Kulturpreis. Zuvor wurde ihm bereits der Nachwuchspreis des Bayerischen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung verliehen.

Um Geld zu verdienen, unterrichtete Rumig nach dem Studium zunächst an verschiedenen Musikschulen. Eine besondere Zeit war das Engagement beim "Zirkus Sarrasani". "Dort spielte ich in einer hammergeilen Band. Wir mussten sehr kreativ sein und aus dem Stand Musik für die Artisten erfinden, um Spannung aufzubauen", erinnert sich Rumig. Bis kurz vor Beginn der Corona-Pandemie konnte der gefragte Jazz-Musiker gut "nur vom Spielen" leben. "Ich hatte sehr viele Theaterengagements als spezialisierter Musiker für Musicals, der sich mit Jazz und Rock auskennt", sagt Rumig. Der Rest waren Konzerte und Tourneen sowie Aushilfsjobs bei Jazz-Bands. Eine Tournee mit "Deep Purple" zum "Montreux Jazz Festival" oder besondere Konzerte mit John Cale in der Hamburger Elbphilharmonie sowie mit Gregory Porter in der Jahrhunderthalle in Frankfurt waren für ihn "Highlights".

Dann kam der erste Corona-Lockdown im Frühjahr 2020. Der Antrag von Rumig auf Unterstützung aus dem staatlichen Förderprogramm wurde abgelehnt. Gleichzeitig wurde ihm nahegelegt, Hartz IV zu beantragen. "Eine Woche davor war mein Jahreskalender voll. Und kurz darauf sollte ich Hartz IV beantragen. Das hat mich sehr bestürzt", erinnert sich der Berufsmusiker. "Finanziell ist es so, dass es ohne Unterstützung aus meinem Umfeld aktuell nicht funktionieren würde", erklärt Rumig. Auch von der beantragten "Novemberhilfe" hat der Musiker noch keinen Cent gesehen. "Es würde helfen, wenn sie bald käme, um den Kopf über Wasser zu halten", erklärt der 48-Jährige, dass die wirtschaftliche Lage ohne die Unterstützung von Familie und Freunden recht aussichtslos wäre. Sich einen anderen Job zu suchen, kam für Rumig nicht infrage. "Ich habe bewusst keine andere Arbeit gesucht, weil ich täglich üben muss, um meinen Beruf nach der Pandemie mit der gleichen Qualität ausüben zu können. Die Verbindung als Künstler zum Publikum ist so viel wert, das möchte ich nicht einfach abhaken", erklärt der leidenschaftliche Musiker.

Aktuell kümmert er sich verstärkt um seine eigenen Projekte. "Basis ist die Jazz-Musik. Es geht um Verbindungen der Musik mit anderen Kunstformen wie Lyrik, Tanz oder Bildende Künste", skizziert Rumig grob die Richtung. "Baumreisen" nennt sich das aktuelle Projekt, das im Mai in Waibstadt im Biesigwald aufgeführt werden soll. Die Abteilung "Kultur und Nachhaltigkeit" des Turnvereins hat ihn engagiert; Rumig bringt eine kleine Band mit Kontrabass und Schlagzeug mit. Auch eine Tänzerin und eine Schauspielerin werden dabei sein. "Der Baum wird in Szene gesetzt. Die Umgebung wirkt auf die künstlerische Performance ein", gibt er einen kleinen Ausblick auf dieses Konzert.

"Was in Waibstadt seitens der Kulturabteilung passiert, finde ich wahnsinnig bemerkenswert. Hier läuft in einer Stadt mit 5000 Einwohnern im Kulturbereich mehr als in manchen Großstädten", findet der Künstler. Bereits im letzten Sommer trat er im Auftrag des TV in Waibstadt auf. "Heimspiele in Waibstadt sind natürlich immer besonders", findet Rumig, der regelmäßig in die Heimat zurückkehrt. Er freut sich zurzeit aber über jedes Engagement.

"Seit Corona habe ich 20 Konzerte gespielt, als es noch erlaubt war. Normalerweise hatte ich 150 bis 200 bezahlte Engagements innerhalb eines Jahres", zeigt Rumig auf. Die Theaterproduktionen, die mehr als die Hälfte seiner Engagements ausmachten, werden allesamt verschoben. "Es wird selbst dann, wenn man wieder spielen darf, eine Weile sehr hart bleiben", ist Rumig überzeugt. "Besonders fehlt mir die Verbindung zum Zuhörer. Kunst ist eine Kommunikationsform, die abseits der Sprache andere Kanäle zum Schwingen bringt. Die Begegnung von Menschen ist dafür essenziell", sagt Rumig. Er vermisst vor allem die Konzerte. "Musik ist die Sprache des Herzens. Sie verbindet Herz, Hirn und Emotion. Überall auf der Welt verstehen die Menschen die Musik, ohne Vokabeln lernen zu müssen." Aktuell bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu üben – immer verbunden mit der Hoffnung, dass bald wieder Konzerte möglich sein werden.