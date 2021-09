Von Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach."Mir warte jetzt schu Johre druff, drum dreht jetz all eier Hohne uff", dichtete ein Schüler zum Wasserfest am 5. September 1951. An diesem Sonntag vor 70 Jahren wurden die Wasserhähne aufgedreht und die Daisbacher Einwohner nahmen in einem feierlichen Akt mit anschließender "Volksbelustigung" ihre Wasserversorgungsanlage in Betrieb.

Dem Ereignis voraus gingen Jahrzehnte der Erkundung, Planung und letztlich auch Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger. Als längst die umliegenden Dörfer mit fließendem Wasser versorgt waren, mussten die Daisbacher immer noch den täglichen Weg zu den Dorfbrunnen nehmen und schwere Eimer schleppen.

Dabei stand schon in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts der Bau einer Versorgungsanlage im Mittelpunkt der Diskussionen. Lange dauerte es, bis die Finanzierung feststand und 1914 mit dem Bau begonnen werden sollte. Der Erste Weltkrieg machte dem Projekt aber einen Strich durch die Rechnung.

Ab 1930 begannen neue Quellmessungen und 1934/35 Versuchsbohrungen in den Gewannen "Röhrlein", "Kirschhäusel" auf der Gemarkung Waibstadt und "Schimmer" in Neidenstein. Erst eine Nachbohrung der Fröhliquelle bei der Straßenkreuzung L 549/K 4281 brachte ein gutes Ergebnis. Gerade als man dabei war, die Mittel von 84.000 Mark zu beschaffen, kam der nächste Weltkrieg und schob erneut die Planungen auf lange Zeit hinaus. Erst im Oktober 1949 wurde in einer Gemeinderatssitzung im voll besetzten Bürgersaal der Beschluss gefasst, nun den Traum mehrerer Generationen zu verwirklichen. Ein dreitägiger Pumpversuch im Dezember 1949 ergab eine Förderleistung von 2,6 Sekundenliter – ausreichend für den Daisbacher Bedarf. Im Dezember 1950 war die Finanzierung "de jure und de facto gesichert", schrieb damals Chronist Richard Schmitt.

Im März 1951 begannen die Bauarbeiten für das Pumpenhaus unweit der Quelle und den Hochbehälter im Gewann "Vogeläcker", mit 266 Metern über dem Meeresspiegel auf dem höchsten Punkt der Gemarkung. Rund sechs Kilometer Hauptleitung und 1,5 Kilometer Hausanschlussleitungen wurden verlegt, rund 225.000 D-Mark investiert.

Am 5. September 1951 überprüfte zunächst die Freiwillige Feuerwehr mehrere Hydranten und stellte einen zur Brandbekämpfung ausreichenden Wasserdruck fest. Um 10 Uhr bewegte sich dann ein Festzug, an dem "die ganze Bevölkerung" teilnahm, zum Hochbehälter. Bürgermeister Heinrich Freymüller und andere Honoratioren würdigten das Ereignis, Schüler trugen Gedichte vor und nach der anschließenden Volksbelustigung mit Wurstschnappen und Ähnlichem gab die Gemeinde für Gäste und Arbeiter ein Festessen in den Lokalen des Dorfes. "Trara, trara, die Wasserleitung ist da" dichtete Schülerin Elsbeth Streng damals zum Wasserfest.

Auch an diesem Wochenende war ein Fest zur Erinnerung geplant, das jedoch wegen der Corona-Vorgaben nicht stattfinden kann.