Von Christian Laier

Waibstadt. Bereits zum 39. Mal findet das "Faustball-Grümpelturnier" des Turnvereins statt. Los geht es am kommenden Freitagabend, 17. September, im Biesigstadion. Und auch am Samstagnachmittag kämpfen die insgesamt 17 Freizeitmannschaften dann auf den vier Faustballfeldern um den begehrten Wanderpokal, den der Sieger erhält. Traditionell werden zum Finale viele Zuschauer erwartet, was den Freizeitsportlern ein besonderes Erlebnis beschert.

Am Freitag um 18 Uhr beginnen die Spiele um die Waibstadter "Grümpelkrone". Während auf dem Spielfeld der Sport im Vordergrund steht, wird auf der Tribüne und in der Faustballhütte die Geselligkeit gepflegt. Am Samstag werden die Spiele um 15 Uhr fortgesetzt, das Finale findet um 19 Uhr statt. Aufgrund der Pandemie ist es diesmal ein bisschen anders als in den Jahren zuvor, was sich schon am Datum bemerkbar macht, denn üblicherweise findet das Turnier in der Fronleichnamswoche statt. Außerdem spielen die Hobbysportlerinnen und -sportler nur an zwei anstatt an drei Abenden. "Wir haben zwar ein Drittel weniger Meldungen als gewohnt, aber das Teilnehmerfeld ist dennoch sehr erfreulich. Wir freuen uns alle auf das Grümpelturnier, wenn auch in zweitägiger ,Light‘-Version", erklärt Rainer Frommknecht, der das Turnier organisiert. Rekordsieger sind bei den Herren der "Gentlemen’s Club" und bei den Damen die "SG-Mädels", die jeweils sechsmal das Turnier gewinnen konnten und aktuell auch die Titelverteidiger aus dem Jahr 2019 sind.

Gespannt blickt die Waibstadter "Grümpelszene" auf den "Gentlemen’s Club": Ihr bisheriger Betreuer, der zweifache Faustball-Juniorenweltmeister Marco Schäfer, ist mehrere Jahre nach seinem verletzungsbedingten Karriereende beim Freizeitturnier spielberechtigt und wird sein Team erstmals als Spieler bei einem Grümpelturnier auf dem Feld anführen. Für die anderen Mannschaften wird es wohl ein besonderes Erlebnis sein, sich als Freizeit-Faustballer mit einem echten Weltmeister sportlich zu messen. Zum anderen muss der "GC" auf seinen bisherigen Mittelmann André Lutz verzichten, der in diesem Jahr einen fabelhaften Aufstieg vom "Grümpelspieler" zum "Bundesligaspieler" erlebte.

"Da die letzten zwei Jahre die Grümpel ausgefallen sind, wurde mir die faustballfreie Zeit einfach zu lang und deshalb ging ich ab und an ins Faustball-Training", erzählt der 29-jährige Waibstadter. "Zuerst war ich jeden Dienstag bei den Freizeitsportlern der Faustballabteilung und irgendwann stieg ich ins Bundesligatraining ein", erinnert sich Lutz. Nur wenige Monate später gab er beim Heimspiel des TV Waibstadt gegen Grießheim auf der linken Abwehrposition sein Debüt im Bundesligateam. "Das erste Spiel in der 2. Bundesliga war für mich ein ganz besonderes Gefühl und auch meine Mannschaftskollegen haben sich alle sehr für mich gefreut", blickt Lutz zurück.

Eine verrückte Geschichte, die allerdings einen kleinen Nachteil für den Steinmetz hat: er ist als Aktiver beim Turnier der Freizeitsportler nun gesperrt. "Ich freue mich trotzdem sehr auf die Grümpelspiele, auch wenn ich zugeben muss, dass ich lieber auf dem Platz stehen würde als an der Außenlinie", betont Lutz. Wird es für den "GC" nun schwer, seinen Titel zu verteidigen? "Da der ,GC’ mit einem zweifachen Faustball-Weltmeister sehr guten Ersatz für mich gefunden hat, wird es schwer, uns zu schlagen", sagt der frischgebackene Bundesligaspieler mit einem Schmunzeln. Ohnehin sei beim Grümpelturnier das Sportliche nur zweitrangig: "Spaß und Geselligkeit stehen im Vordergrund", findet Lutz.

Ebenfalls seit vielen Jahren beim Grümpelturnier dabei ist Mathias Buchauer mit seinen Tischtenniskameraden. "Das Grümpelturnier beginnt schon mit dem Training dafür, das in den Wochen vor dem Turnier für alle angeboten wird", weiß der Grümpel-Routinier. "Das Besondere an dem Event ist vor allem die Gemeinschaft auf und neben dem Platz. Auch das Feiern in der Faustballhütte nach den Spielen ist immer etwas Besonderes", findet Buchauer, der auch Teamchef bei den "Zelluloidbombern" ist, die als Mitfavorit auf den Titel gehandelt werden.

Der Veranstalter weist darauf hin, dass für alle Teilnehmer und Zuschauer auf dem Sportgelände die "3G"-Pflicht gilt. An den Eingängen werden entsprechende "Kontroll-Armbändchen" ausgegeben und die Kontaktdaten aufgenommen. In ausgewählten Bereichen wie den WC-Containern gilt eine Maskenpflicht. Wie immer bietet die Faustball-Abteilung des Turnvereins allen Besuchern und Sportlern verschiedene Speisen vom Grill und kühle Getränke an.