Waibstadt. (pol/mare) Beim Überqueren der Bahngleise im Bereich Epfenbacher Straße/Breslauer Straße/Helmstadter Straße blieb ein Lamit Kranaufbau am Freitagnachmittag um kurz nach 15 Uhr an der Oberleitung der Bahnstrecke hängen. Dabei löste sich ein etwa 20 Meter langes Spannseil und blieb auf dem Bahnübergang liegen. Als Unfallursache gab die Polizei an, dass der Kranarm nicht ordnungsgemäß eingefahren war.

Da noch nicht geklärt ist, ob der Lastwagen in den Stromkreis eingebunden ist, wurde die Schadensstelle weiträumig abgesperrt. Der Schienenverkehr zwischen Meckesheim und Aglasterhausen war unterbrochen und ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Zudem wurde auch die Kreisstraße zwischen Waibstadt und Epfenbach gesperrt. Es kam im Bereich der Ortsdurchfahrt von Waibstadt über die Helmstadter Straße zu Verkehrsbehinderungen.

Gegen 17.30 Uhr wurden die Sperrungen beendet. Die Arbeiten an der Oberleitung wurden gegen 23.15 Uhr abgeschlossen und der Bahnverkehr danach freigegeben.

Der 56-jährige Lastwagen-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Update: 3. November 2018