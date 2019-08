Waibstadt. (jou) Es tut sich was in Sachen "Friedrich-Ebert-Straße". Die Anwohner hatten sich vor einiger Zeit dafür ausgesprochen, dass ihre Straße verkehrsberuhigt werden soll, weil zu viele Autos zu schnell fahren würden, obwohl dort bereits Tempo 30 gelte.

Seit einigen Tagen steht nun eine mobile Verkehrsmessung gleich hinter den Schulgebäuden Richtung "Lange Straße". Das Gerät sei nicht neu, erklärt Bürgermeister Joachim Locher. Schon seit einigen Jahren habe die Stadt es immer wieder an unterschiedlichen Stellen platziert. Zuletzt stand es in der "Lange Straße" am Ortseingang von Neidenstein kommend. Aber auch schon in der Hauptstraße habe die Gemeinde vor einiger Zeit das Gerät aufgestellt.

Die Entscheidung es nun in die "Friedrich-Ebert-Straße" zu stellen ist durch ein Treffen mit einigen Anwohner und dem Bürgermeister gefallen. Die diesen Wunsch geäußert hätten, sagt Locher. Zwischen vier und sechs Wochen wird die Maschine nun die vorbeifahrenden Autos und deren Geschwindigkeit messen, und damit auch die genauen Zahlen der Überschreitungen festhalten. Die Auswertung kann die Stadt dann an das Landratsamt schicken, um damit gegebenenfalls zu unterstreichen, wie wichtig eine Verkehrsberuhigung ist.

Über die Zeit der Messung ist nicht jeder begeistert. Da Ferien seien, wäre sowieso wenig los, sagt ein Anwohner. Er bekomme das aber auch nicht so mit, da er den ganzen Tag arbeiten sei. Trotzdem ist er gespannt, welches Auto besonders schnell fahre und den Geschwindigkeitsrekord aufstellt. "Man kennt die Pappenheimer." Teilweise würde man sie schon von Weitem hören. Grundsätzlich sei aber vor allem die Zeit zwischen Schulbeginn und -ende kritisch, wenn die Eltern ihre Kinder mit dem Auto abholen. Ein weiteres Gerät zur Verkehrsmessung steht übrigens in Daisbach.