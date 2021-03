Von Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. In Gastwirtschaften hat sich früher ein großer Teil des gesellschaftlichen Lebens abgespielt. In Daisbach gibt es heute noch die Speisegaststätte "Schützenhaus" sowie das Clubhaus des Sportvereins. Doch ein Blick in die Geschichte zeigt, wie vielfältig früher das "Wirtschafts"-Leben im Waibstadter Teilort war.

Am ältesten ist die "Sonne", die schon im 18. Jahrhundert eine Gaststätte war. Am 5. September 1818 verlieh die Großherzogliche Kreisregierung Georg Adam Busch das persönliche Wein- und Bierwirtschaftsrecht. 1842 hat dessen Sohn Wilhelm Busch das Gebäude mit einem Anbau erweitert, das 1858 von Bürgermeister Leonhard Streng erworben wurde. Seine Nachfahren betrieben die Wirtschaft bis zum Jahr 1977. Von außen noch unverändert, ist die "Sonne" jedoch seit einigen Jahren geschlossen.

Das zweitälteste Gasthaus "Adler" wurde 1808 von Georg Adam Hönig und seiner Ehefrau Maria Eva, geborene Busch, erbaut. Allerdings als Gasthaus "Zum Ochsen", worauf die Steinmetzarbeit über dem Türsturz des Eingangs hinweist.

1870 war aus dem "Ochsen" der "Goldene Adler" geworden – warum es zur Namensänderung kam, ist nicht überliefert. In den 1960er-Jahren wurde in einem Nebenraum die bei jungen Menschen beliebte, legendäre "Fuzzy-Bar" betrieben. Im Obergeschoss wurden Tanzkurse abgehalten, die mit dem "Tanzkränzel" zum Abschluss endeten. Im März 2002 schloss der Wirtschaftsbetrieb des "Adler".

Die Bierwirtschaft „Krone“ gab es bis 1963. Foto: privat/Repro: Winfried Glasbrenner

Auch eine Bierwirtschaft gab es: 1847 erstritt sich der gelernte Bierbrauer Johannes Glasbrenner beim Bezirksamt das Recht, Bier ausschenken zu dürfen. Seine Bierwirtschaft in der Katharinenstraße – jetzt Hoffenheimer Straße – war damit die dritte Wirtschaft des kleinen Dorfes, das damals gerade mal 130 Einwohner hatte.

Sein Sohn Johannes David Glasbrenner, genannt "Bier-Hannes", hat ebenfalls Bierbrauer gelernt und führte den Betrieb fort. Um 1893 hat er das alte Schulhaus an der Kreuzung Hohl-/Daisbachtalstraße erworben und darin das "Gasthaus und Bierbrauerei Krone" betrieben, das bis 1963 existierte.

Aber auch Cafés gab es im Dorf. Das "Café Göggelmann" beherbergte neben dem Café eine Bäckerei und eine Wein- und Likörhandlung. Mit der berüchtigten steilen Treppe war es später die Kneipe für die Jugend. Heute gibt es dort einen Musik-Pub, in dem auch Live-Bands auftreten. In der Dorfmitte existierte schon vor dem Jahr 1937 das Café Leismann, später Schnörr, bei dem es auch selbstgemachtes Eis gab.

Die "Pension Schloß Daisbach" schließlich beherbergte in den späten 1960er-Jahren Pensionsgäste, die das ländliche Ambiente des Dorfes und seine Umgebung zu schätzen wussten.