Unter anderen an dieser Tankstelle in Waibstadt soll der Beschuldigte mit der Karte seines Arbeitgebers getankt haben. Am Ende wurde der Mann aber wegen „verwässerter Indizien“ freigesprochen. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Waibstadt/Eschelbronn. Geldtransporter, Autowäschen – und eine verschollene Tankkarte: Darum ging es bei einem Prozess wegen Computerbetrugs am Sinsheimer Amtsgericht.

Vor Gericht stand ein 51-Jähriger Geldtransporterfahrer aus Eschelbronn. Ihm wurde vorgeworfen, innerhalb von zwei Jahren 53 Mal mit der Tankkarte seines Arbeitgebers Privatautos vollgetankt zu haben, obwohl er das nicht durfte. Die Rechnungen wurden von der Firma beglichen, insgesamt entstanden so etwas mehr als 4000 Euro Schaden, verlas der Staatsanwalt. Auch sollen mit der Karte Autowäschen bezahlt worden sein.

Stimmt alles nicht, gab der Beschuldigte zu Protokoll: "Jemand der ’ne Million im Auto hat, hat andere Sorgen, als die Karte schwarz zu nutzen", verteidigte er sich. Das Verhältnis zu seinem Arbeitgeber sei immer schlecht gewesen, dort drohe man ständig mit Kündigung, es habe "nur Druck" gegeben, jeder überschreite ständig die Arbeitszeiten, Urlaub würde nicht genehmigt: "Die haben mich auf dem Kieker", weil er auch im Betriebsrat der Firma aktiv sei, sagte der Mann. "Ein ewiger Kampf", fasste er zusammen. Er erklärte Richterin Bärbel Hönes, wie das System mit den Tankkarten bei dem Mannheimer Sicherheitsunternehmen funktioniert habe: Jeder Firmenwagen, hauptsächlich sind es Geldtransporter, sei zunächst mit einer Fahrermappe ausgestattet gewesen. Darin befanden sich die Schlüssel und eine Tankkarte. Wenn man eine Karte hatte, wurde die auch genutzt, entweder zum Volltanken oder zum Waschen, denn so sollte man die Zeit zwischen den Touren überbrücken.

Natürlich habe er die Karte nur für Firmenautos genutzt, beteuerte der Mann auf Nachfrage der Richterin. Die hatte aber Zweifel, denn laut Aufzeichnungen seien manche Tankvorgänge zeitlich und räumlich auch nach Feierabend des Fahrers möglich gewesen. So wurde beispielsweise mal in Rauenberg, Waibstadt oder Aglasterhausen mit der Karte der Firma getankt. Bei manchen Betankungen sei er aber sogar stationär im Krankenhaus gelegen oder krank gewesen, sagte der Angeklagte. Ein Attest hatte er aber vor Gericht nicht dabei, dieses habe die Krankenkasse wegen technischer Probleme nicht ausdrucken können. Nachweise von weiteren Klinikaufenthalten hatte der Mann auch keine: "Das kann ich Ihnen aber noch besorgen", bot er der Richterin an. Die antwortete genervt: "Aber das ist ja heute Ihr Termin, da wollen Sie mir erklären, dass Sie’s nicht waren." "Ich hatte echt andere Sorgen", verteidigte sich der Beschuldigte. "Zum Beispiel", legte er auf den Kommentar der Richterin "als Tanken und Autowaschen?" nach. "Nee, ich muss nicht den Arbeitgeber fragen", sagte die Richterin dann noch verärgert, als sich der Mann nicht mehr genau erinnern konnte, ob er zu Beginn des ersten Corona-Lockdowns noch gearbeitet habe – was Verteidiger Michael Huber zu einem "Mit Verlaub" verleitete, der darauf hinwies, dass man seinem Mandanten ja schließlich nachweisen müsse, dass er eine Straftat begangen habe.

Der interne Sicherheitsdienst des Unternehmens hatte recherchiert und sei dem Mann so auf die Schliche gekommen, sagte der Leiter der Sicherheitsabteilung aus. Er war als Zeuge geladen und erzählte, dass die fehlende Karte "durchgerutscht" sein müsse. 2016 waren alle Tankkarten der Firma, rund 40 Stück, eingezogen worden, weil man auf dem Firmengelände eine Betriebstankstelle aufgestellt habe. Das "Schwarztanken" sei erst vier Jahre später aufgefallen, weil es einen Wechsel bei der Abrechnung gegeben habe. Dann erst habe eine Kollegin gemerkt, dass mit der Karte Benzin getankt wurde, obwohl alle Geldtransporter mit Diesel laufen. Konkret sei der Verdacht dann auf den Eschelbronner gefallen, weil nach zwei Jahren nur noch in der Umgebung seines Wohnorts getankt wurde – und weil dann noch einmal versucht wurde, mit der Karte zu tanken, als sie schon gesperrt war: Damals sei die Rechnung der Tankstelle in Waibstadt dann mit der EC-Karte des Beschuldigten beglichen worden.

Die Ausführungen des Zeugen gefielen dem Anwalt offensichtlich nicht, weshalb er gestikulierte. "Sie machen mich mit Ihrem Gefuchtel völlig nervös", ermahnte Richterin Hönes. "Und mich macht der Zeuge nervös", erwiderte Anwalt Huber, der die Zeugenaussage und Anschuldigungen in seinem Plädoyer später als einen "äußerst gefährlichen und waghalsigen Schluss" bezeichnete und von "Spekulationen über Spekulationen" sprach. Weiterhin seien alle Indizien, die gegen seinen Mandanten sprächen, durch Ermittlungen seines Arbeitgebers und nicht der Polizei zustande gekommen. "Vielleicht ist der Angeklagte nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber warum sollte er so blöd sein und nur dort tanken, wo er wohnt?" fragte der Anwalt rhetorisch.

Das sah die Richterin am Ende ähnlich: Sie glaube dem Angeklagten zwar nicht, fand seine Einlassungen "nicht hilfreich", könne sich aber "nicht davon überzeugen", den Angeklagten schuldig zu sprechen. Dafür seien die Indizien zu "verwässert". Außerdem habe sich niemand interessiert, wo die verschollene Tankkarte eigentlich abgeblieben ist. Die Polizei habe nicht in diese Richtung ermittelt. Auch sei das Auto, dem die Tankkarte zugeordnet war, nicht eindeutig dem Angeklagten zugewiesen. "Es reicht für eine Verurteilung nicht aus – Punkt." Der Mann wurde freigesprochen.