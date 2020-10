Von Christian Laier

Waibstadt. Eine Ära ist am Sonntag zu Ende gegangen: Nach 20 Jahren schloss Familie Balducci für viele treue Gäste überraschend ihr "Eiscafé Milano" in der Hauptstraße. "Wir wollen uns bei euch für eure Treue bedanken. Es war uns eine Ehre, für euch über diese lange Zeit mit Leidenschaft und Herz Eis herzustellen und euch damit zu verköstigen", schrieb Isabella Balducci am gestrigen Sonntagmorgen auf der Facebook-Seite des Eiscafés und lud ihre Gäste ein, noch ein letztes Mal bei Sonnenschein ein Eis zu holen.

Bereits zur Mittagszeit waren einige treue Gäste der Einladung gefolgt. "Wir bedauern die Schließung sehr. Wir sind extra immer hierhergekommen, um den Erdbeerbecher zu genießen", sagte ein Ehepaar aus Aglasterhausen. "Ich habe meine Radtouren immer so geplant, dass ich hier einen Cappuccino trinken und ein Eis essen konnte. Das Eis hier war vorzüglich, vor allem Haselnuss und Pistazie waren meine Lieblingssorten", bedauerte Christian Mailänder aus Wollenberg. "Ich komme viel rum, aber hier gab es immer den besten Espresso", fand ein weiterer Gast.

"Warum schließt ihr denn euer Eiscafé?", wurden die Balduccis am Sonntag immer wieder gefragt. "Es sind gesundheitliche Gründe. Wir sind leider beide nicht fit", erklärte Francesco Balducci seinen Gästen immer wieder. Das Gebäude, in dem sich das Eiscafé befindet, soll verkauft werden. Der Kaufinteressent möchte das beliebte Eiscafé in der Zukunft in bewährter Weise weiterführen. Sicher ist das aber noch nicht. "Sicher ist nur, dass die Familie Balducci das Eiscafé nicht mehr weiter betreiben wird", sagte Francesco Balducci. "Mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie hat die Schließung nichts zu tun, auch wenn wir natürlich ebenfalls Einbußen hatten", versicherte die Tochter Anna Balducci.

"Ich werde dem neuen Eigentümer gerne beratend zur Seite stehen und ihn in meine Rezepte einarbeiten", sagte Francesco Balducci. Die Kunden hätten die Eissorten, die allesamt selbst hergestellt wurden, immer sehr gelobt. "Unsere Kunden werden uns sehr fehlen", bedauerten die Eheleute Balducci. Nach dem letzten Tag werden sie sich allerdings erst einmal erholen müssen, denn den ganzen Nachmittag über kamen viele Gäste, um sich bei Sonnenschein ein Eis zu kaufen.