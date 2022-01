Von Anjoulih Pawelka

Waibstadt/Sinsheim/Kraichgau. Für Diana Schütz beginnt die Woche sportlich. Jeden Montag trifft sie sich mit einigen Leuten zum Nordic Walking. Wer die kleine Gruppe sieht, wird kaum bemerken, dass alle, die an dem Angebot teilnehmen, Gliedmaßen amputiert bekommen haben. Das Training hat Schütz, deren Bein seit ihrem achten Lebensjahr amputiert ist, speziell für diese Menschen ins Leben gerufen. "Bewegung trainiert alle Menschen", sagt Schütz und fügt hinzu, dass Ausdauer extrem wichtig sei.

Die Teilnehmenden laufen mit ihren Alltagsprothesen und ihren Nordic-Walking-Stöcken. Das sei das Schöne daran, dass man keine weitere Ausstattung braucht, sagt Schütz. Außerdem mag sie es, gemeinsam zu trainieren und sich dabei austauschen zu können. Es sei ein moderater Sport, der trainiere, die Teilnehmenden aber nicht so außer Puste bringe, sagt Schütz.

Diana Schütz und ihr Team organisieren sie. Fotos: Ail

Damit die Bewegungen auch richtig ausgeführt werden, ist Trainerin Kerstin Kiermeier immer dabei. Die Physiotherapeutin, die seit 20 Jahren in Schlierbach in der Orthopädischen Klinik arbeitet, kennt sich aus, ist es doch ihr tägliches Geschäft, amputierte Menschen zu begleiten. Das Training sei gut für das Selbstbewusstsein, denn viele Menschen mit einer Amputation würden sich zurückziehen und hätten Hemmungen, sich zu zeigen. Das Schöne sei, dass das Nordic-Walking-Angebot Leute zusammenbringt. Das sei wie eine Selbsthilfegruppe mit Sport, sagt Kiermeier. Es ist die einzige Gruppe, die sie trainiert. "Ich bin wirklich mit Herzblut dabei." Kiermeier ist auch Geh-Trainerin und kann daher auch hefen, falls eine Prothese nicht richtig sitzt und womöglich Schmerzen bereitet. Denn das sollte auch bei Nordic-Walking nicht der Fall sein. Das sei gerade auch für Einsteiger, also Menschen, die vielleicht noch nicht so lange eine Prothese tragen, ein schöner Sport, denn es werden 90 Prozent der Muskeln beansprucht.

Das Angebot wird allerdings nur mäßig angenommen. Derzeit besteht die Gruppe aus vier Personen und Trainerin Kiermeier. Dass es so wenig Zulauf gibt, liegt an Corona, glaubt Schütz. Viele würden vielleicht aber auch denken, sie könnten beim Training nicht mithalten. "Das ist aber nicht so", sagt Schütz und fügt hinzu: "Das ist das Schöne: Wir orientieren uns an den Schwächsten."

Die Gruppe trifft sich immer in Waibstadt. Dann laufen die Teilnehmer eine Stunde möglichst auf asphaltierten Wegen. Denn so können sich die Hobbysportler ganz auf ihre Bewegungen konzentrieren. Wenn man die Technik gut beherrscht, dann sei es auch kein Problem durch den Wald oder anderswo zu laufen, erklärt Schütz, die Koordinatorin für Bewegungsförderung für Amputierte beim Verein "Anpfiff ins Leben" ist.

"Ich orientiere mich gerne an Normalen", sagt Schütz, um zu verdeutlichen, dass für Bein- oder Arm-Amputierte alles möglich ist. Man müsse die Menschen nicht in Watte packen. Schütz schaut sich dann zum Beispiel Menschen ohne Behinderung an und versucht sich vorzustellen, wie es sich anfühlt beim Laufen. Sie möchte so gut wie möglich an das "Normale", wie sie es nennt, herankommen. Doch das sei von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Anderen würde es helfen, sich an anderen Amputierten zu orientieren.

Der Nordic-Walking-Treff wie auch Sitzvolleyball und Amputierten Fußball werden vom Verein "Anpfiff Hoffenheim" angeboten. Der Verein wurde von "Anpfiff ins Leben" gegründet. Ausschlaggebend war, dass es keinen Verein gab, in dem Amputierte mehrere Sportarten ausüben konnten. Man erfinde den Sport nicht neu, sondern wandle ihn nur so ab, dass es für Amputierte möglich ist, ihn auszuüben. "Da ist kein Hexenwerk", sagt Schütz, die gerne auch die Inklusion in Sportvereinen vorantreiben möchte.

Info: Die Nordic-Walking-Gruppe trifft sich immer montags um 17 Uhr in Waibstadt beim Sparkassenparkplatz. Mitmachen kann jeder, der amputiert ist oder eine Fehlbildung hat. "Es muss irgendwas ab sein", sagt Schütz. Interessierte können sich bei ihr unter Telefon 07261 / 9746607 oder per E-Mail an d.schuetz@ail-ev.de melden.