Von Friedemann Orths

Waibstadt. Für Michael Tschimmel ist ein Traum in Erfüllung gegangen. An diesem Mittwoch ist der Waibstadter in der Quizshow "Buchstaben Battle" ab 18 Uhr auf Sat.1 zu sehen. Er ist selbst großer Fan der Show – und von Moderatorin Ruth Moschner sowieso, wie er anmerkt – , und als die Zusage kam, ist er im Oktober ins Studio nach Köln gefahren, in dem die Sendung aufgezeichnet wurde. "Ich habe immer gesagt: Meine einzige Chance ins Fernsehen zu kommen, ist Aktenzeichen XY", scherzt Tschimmel – jetzt hat er es zum Glück auf anderen Wegen geschafft.

"Es war irre spannend", sagt er im Gespräch mit der RNZ. Zunächst war er natürlich aufgeregt, aber während den Proben vor der Aufzeichnung wurde ihm und seiner Gegnerin alles so genau erklärt, dass er dann schnell "in einen Tunnel" gekommen ist. Die Betreuung sei "sehr professionell" gewesen, man sei "nicht nur die Nummer, die durchs Studio geschoben wird", sagt Tschimmel. Bei den Proben hat er dann recht schnell ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, im Scheinwerferlicht und vor der Kamera zu stehen und bei all der Hektik und Aufregung auch den Buzzer zu finden. "Man hat sich sehr gut aufgehoben gefühlt", erzählt Tschimmel. Sogar ein Outfit haben ihm die TV-Profis aus seinen mitgebrachten Klamotten zusammengestellt, dass es optimal zum Bühnenbild passt. Essen konnte er vor der Show vor Aufregung allerdings nichts.

In der Show geht es darum, vor dem großen Finale möglichst viele Extra-Sekunden zu erspielen. Dabei werden die Kandidaten von zwei Promis unterstützt, die bei den Fragen helfen oder auch Joker erspielen können. Tschimmel standen die Moderatorin Johanna Klum und Schauspieler Oliver Mommsen, Ex-Tatort-Kommissar, zur Seite. Die beiden waren "locker und cool drauf", sie haben ihm auch gleich die Anspannung genommen, weil man mit den beiden sofort drauf los plaudern konnte – "tolle Leute", sagt der Waibstadter. Während der Sendung waren sie ihm auch eine echte Hilfe, haben ihm Tipps gegeben und richtig mitgefiebert. Man habe gemerkt, dass es den Promis dabei nicht nur darum ging, "Kohle zu machen".

Geholfen bei der Bewerbung und dem folgenden Casting hat Tschimmel seine Tätigkeit als Stadion- beziehungsweise Hallensprecher. Viele kennen ihn von den Spielen der SG Waibstadt, der Faustballer des Turnvereins oder den Matches der Sinsheimer Volleyballerinnen. Im März wird er außerdem Stadionsprecher bei der Deutschen U18-Faustball-Meisterschaft in Kippenheim sein. "Da ich oft ins Mikro spreche, bin ich das gewohnt", meint Tschimmel zum Lampenfieber. Trotzdem war der Auftritt etwas ganz anderes, als zu Hause auf der Couch zu liegen und mitzuraten. Das liegt laut Tschimmel hauptsächlich am Zeitdruck.

Als Stadionsprecher ist Tschimmel zumindest ein bisschen Rampenlicht gewöhnt. Foto: Sat. 1

Beim Bewerbungs-Casting ist sein gegenüber gleich hellhörig geworden, als er vom Faustball berichtet hat. Denn die Sender suchen interessante Typen für ihre Shows. Zur Vorbereitung hat er jede Menge alte Folgen geschaut und sich sogar Antworten notiert. "Da gabs Wörter, die kannte ich vorher gar nicht", gibt Tschimmel unumwunden zu und nennt als Beispiel Luv, was in der Seemannssprache die vom Wind abgewandte Seite bezeichnet.

Mit seiner "Gegnerin" Anne aus Norddeutschland hat er sich übrigens super verstanden. Die beiden haben den Tag gemeinsam im Studio verbracht und sich dabei gut unterhalten können. Bei der Probe hat er gleich gemerkt, dass seine Konkurrentin echt was drauf hat. Wie sich Tschimmel geschlagen und ob er das "Buchstaben Battle" sogar gewonnen hat, können alle Interessierten im TV erfahren. Er wird Pizza holen und sich die Sendung mit seiner Familie anschauen. "Ich habe mich nicht völlig zum Horst gemacht", findet er. "Ich habe die Stadt richtig gut präsentiert", sagt er nicht ohne Stolz. Eine lustige Begebenheit mit Moderatorin Moschner verrät er allerdings schon jetzt: Sie wollte natürlich wissen, was Faustball ist. Bei der Erklärung nutzte Tschimmel das Wort "aufdopsen", was Moschner überhaupt nicht verstand. "Ich war nicht frei von dialektischen Ausfällen", sagt Tschimmel und lacht.

Info: Tschimmel hat versprochen, sich nach der Ausstrahlung auf seiner Facebook-Seite zu äußern.