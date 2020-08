Ein ganz besonderer Veranstaltungsort ist das Dr.-Hermann-Weil-Mausoleum. Dort findet am Sonntag in einer Woche zum zweiten Mal ein Tango-Konzert statt. Foto: Berthold Jürriens

Waibstadt. (bju) Ein Open Air-Tango-Konzert im Mausoleum im Mühlbergwald sorgte vor zwei Jahren für Furore. Das lag einerseits an der Gruppe "Clan Tangum", die mit ihren Musikstücken das Publikum restlos begeisterte. Andererseits aber auch an dem außergewöhnlichen Ambiente des Kulturdenkmals, das sich in direkter Nachbarschaft des jüdischen Friedhofs befindet.

Am Sonntag, 6. September, 15 Uhr, gibt es erneut Gelegenheit die besondere und stimmungsvolle Atmosphäre eines Tango-Konzerts in diesem "Festsaal unter freiem Himmel" zu genießen – wenn auch dieses Mal unter Corona-Bedingungen. Es gibt ein Wiedersehen mit der Band "Clan Tangum" und ihrem künstlerischen Leiter Alejandro de Nardi, der sich in Helmstadt-Bargen seiner musikalischen Leidenschaft widmet. Die Gruppe besteht aus Musikern unterschiedlicher Nationalitäten, die ihre kreative Energie und ihre Interpretationen dem Argentinischen Tango in Deutschland widmen.

Dazu gehören Karin Eckstein, César Villafañe, Daniel Hernandez, Joel de Nardi und natürlich dessen Vater Alejandro de Nardi. "Dieses Mal sind auch einige Kompositionen aus meiner aktuellen CD ,Cantares del Tiempo’ dabei. Also Tango, Milonga und Candombe", sagt de Nardi bezüglich des kommenden Konzerts.

Musik, Tanz und Poesie erzählen von den großen Gefühlen des Lebens und von den sehnsuchtsvollen Helden des Alltags. "Dieser Konzertort sorgt für eine ganz besondere Stimmung", freut sich die Band auf das Mausoleum.

Stiftung fördert Konzert

Möglich wird das kostenfreie Konzert durch die in Waibstadt ansässige "Guttman Family Donor Advised Fund", die besondere wohltätige Zwecke fördert – unter anderem in den Bereichen "Soziale Gerechtigkeit", "Bildung" und "Kunst". Sie hat bereits einige Projekte erfolgreich unterstützt. Kooperationspartner für das Konzert ist der Verein "Jüdisches Kulturerbe im Kraichgau", der bekanntlich in jahrelanger Vereinsarbeit die Sanierung des Dr.-Hermann-Weil-Mausoleums ermöglicht hat.

Ähnlich wie die beiden Vorsitzenden Marion und Eric Guttman von der Stiftung hat auch der gebürtige Steinsfurter Weil (1868 bis 1927) soziale Projekte finanziell gefördert; darunter Universitätsinstitute, Waisenhäuser oder die Koch- und Fortbildungsschule in Steinsfurt.

Und auch der Tango hat einen Bezug zu Weil, denn in Buenos Aires stieg er zum größten Getreidehändler Südamerikas auf. Der später in Frankfurt ansässige jüdische Kaufmann plante ab 1923 den Bau eines monumentalen Grabmals in Waibstadt, das 1927 vollendet wurde. Das Mausoleum wurde am ersten Waibstadter Heimattag von Dr. Hermann Weil in einer feierlichen Zeremonie an die Stadt übergeben. Bei den sogenannten Novemberpogromen wurde das heutige Kulturdenkmal schwer beschädigt.

Mit dem Konzert geht auch ein weiterer Wunsch Hermann Weils in Erfüllung, der besagt, dass das Mausoleum auch nach seinem Tod für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden soll.

Info: Der Eintritt zum Konzert ist frei. Eine Reservierung per E-Mail an marion@guttman-fdaf.de ist erforderlich. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Aula der Realschule Waibstadt statt.