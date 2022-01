Von Christian Laier

Waibstadt. Es sei am Ende nur ein Planwerk für die nahe Zukunft in ungewissen Zeiten, erklärte Waibstadts Stadtkämmerer Markus Zappe. Dennoch bildet die immense Ansammlung von Zahlen die finanzielle Basis für die Handlungsfähigkeit der Waibstadter Stadtverwaltung im Jahr 2022: der Haushaltsplan mit Haushaltssatzung. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat jetzt in seiner öffentlichen Sitzung das 320 Seiten umfassende Zahlenwerk und blickt zuversichtlich auf das kommende Jahr.

"Das Wichtigste für unsere Bürgerinnen und Bürger vorweg: Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt ohne Erhöhung von Steuer- und Gebührensätzen aufzustellen", betonte Bürgermeister Joachim Locher. Aufgrund der Corona-Verordnungen hatten sich die Fraktionssprecher mit dem Bürgermeister darauf geeinigt, erneut auf ihre traditionellen Haushaltsreden zu verzichten. So sprach der Bürgermeister "im Sinne der Sitzungsökonomie" nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern gleichzeitig auch für alle Bürgervertreter.

Die Vorberatung des Haushalts mit dem Gemeinderat war bereits in zwei nicht-öffentlichen Sitzungen im Oktober und im November erfolgt. Im Rahmen der öffentlichen Beschlussfassung präsentierte das Stadtoberhaupt den Anwesenden eine weitere positive Nachricht: "Für den Haushaltsausgleich ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Dies gelingt uns nun schon das zehnte Jahr in Folge", sagte Locher. Das Thema Konsolidierung der Gemeindefinanzen sei nicht nur eine Phrase, sondern werde auch tatsächlich umgesetzt. Bei plangemäßem Vollzug des Haushalts soll die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt zum Ende des Haushaltsjahres 2022 noch 789,50 Euro betragen. Die Gesamtverschuldung, die auch die Schulden des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung beinhaltet, soll zum Ende des kommenden Jahres noch rund 11,9 Millionen Euro betragen.

Locher wies darauf hin, dass es auch für das kommende Jahr sehr schwer sei, eine einigermaßen verlässliche Prognose für die Entwicklung der Kommunalfinanzen zu treffen. Die einen würden "einen baldigen und starken Aufschwung" erwarten, andere gingen "von einer Fortdauer der Rezession" aus. Konjunkturelle Risiken, "wie Rohstoffknappheit und –verteuerung, die Störung der Lieferketten oder auch der enorme Anstieg der Energiekosten", die in erster Linie die Baubranche als einzig florierenden Wirtschaftsbereich träfen, ließen laut Lochers Prognose "eher eine negative Entwicklung erwarten".

Die markantesten Auswirkungen der Krise würden die Kommunen beim teilweise drastischen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen spüren. Weitere Einnahmeausfälle gebe es bei der Kinderbetreuung und durch die temporären Schließungen von Hallenbad, Mensa und Bibliothek. Hinzu kämen Mehrausgaben durch die Beschaffung von Schnelltests, Hygieneartikeln und der Kompensation von Einnahmeausfällen beim öffentlichen Personennahverkehr.

"Wir fahren auf Sicht und haben vorsichtig geplant", betonte Locher. Für neue investive Maßnahmen sieht der Haushalt 2022 Auszahlungen in Höhe von rund 2,2 Millionen Euro vor. Ein großer Ausgabeposten wird die Sanierung des Daisbacher Rathauses sein. "Für diese dringende Sanierungsmaßnahme nutzen wir die gute Zuschusssituation durch die Verlängerung der Sanierung Daisbach und den Ausgleichsstock", erklärte Locher. Darüber hinaus sollen wie in den Vorjahren marode Gehwege saniert und in das Waibstadter Rathaus ein Fahrstuhl eingebaut werden. Investiert wird auch in die Optimierung der IT-Ausstattung der Realschule und der Brunnenschule. Jugendliche wird es freuen, dass ein Neubau eines Skateparks angedacht ist. Für die Freiwillige Feuerwehr soll ein Mannschaftstransportwagen gekauft werden.

Locher betonte, dass die Stadt viel Geld in die Themen Ausbildung und Erziehung der Kinder stecke. "Allein der ungedeckte Aufwand von Schulen, Kindergärten und Kinderbetreuung summiert sich in diesem Haushalt auf einen Betrag von rund 2,3 Millionen Euro. Wir leisten diese gerne, weil Kinder unsere Zukunft sind und gefördert werden müssen", sagte Locher. Viel Geld fließe auch in die Bereitstellung von Sportstätten und Übungsräumen für die örtlichen Vereine. "Auch hier ist zusammen mit dem Hallenbad ein jährlicher Aufwand von einer Million Euro abzudecken", erläuterte der Verwaltungschef.

Größere Sorgen machen sich die Verantwortlichen um die Haushaltsjahre ab 2023. Sollten sich die Finanzausgleichszahlungen und die Steuereinnahmen wie befürchtet verschlechtern, werde es für die Stadt schwierig werden, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aufzustellen. "Darüber hinaus stehen uns dann keine Erlöse aus Grundstücksveräußerungen mehr zur Verfügung, sodass künftige Investitionen eventuell nur noch mit Krediten finanziert werden könnten", sagte Locher.

Stadtkämmerer Zappe erläuterte die wesentlichen Zahlen. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser ist für das Jahr 2022 ein Gewinn von rund 200.000 Euro eingeplant, der zur Abdeckung von Verlusten der Vorjahre eingesetzt werden soll. Besonders freute sich der Stadtkämmerer, dass der Haushaltsplan rechtzeitig vor Beginn des neuen Haushaltsjahres verabschiedet und somit der Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit eingehalten wurde. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte die Stadt im Rahmen der letzten Prüfung dazu aufgefordert. Erfreulich sei auch, dass die neuen Maßnahmen durch die vorhandenen Mittel mit den erwarteten Zuschüssen finanziert werden können. "Mit neuen weiteren Investitionen in den auf dieses Jahr folgenden Haushaltsjahren sollte man in den aktuellen Zeiten allerdings vorsichtig sein", warnte Zappe.