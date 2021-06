Von Christian Laier

Waibstadt. "Wir wollen Mut machen und singen gerade deshalb gemeinsam", erklärt Chorleiter Thomas Stenchly. Was in diesen Zeiten kurios klingt, ist zulässig, denn der Gospelchor "Joy" aus der katholischen Seelsorgeeinheit Waibstadt singt nicht in Präsenz, sondern probt jeden Donnerstag um 19 Uhr virtuell über das Internet.

Nach der positiven Resonanz auf das im vergangenen Jahr im Internet veröffentlichte Video beschlossen die Sängerinnen und Sänger, auch in diesem Jahr wieder musikalisch aktiv zu werden. Virtuell wurde miteinander ein "Split-Screen-Video" erstellt. "This is the day" von Keith Christopher ist das Lied, das mit seinen Rhythmen und Harmonien Begeisterung auslösen soll. "Es zeugt von der Größe Gottes, gibt Mut für den Alltag und drückt die Sehnsucht nach normalem Leben aus, vermittelt aber dennoch, dass wir Grund zur Dankbarkeit und Zuversicht haben", führt Stenchly aus. "Es ist schön zu sehen, wie jeder einzelne im Video die Begeisterung und Zuversicht ausstrahlt", findet Chorsprecher Bernhard Maier.

Virtuell miteinander zu singen und ein derartiges Video zu produzieren, bedeutet viel Arbeit. Zunächst wird für jede Stimme eine "Über-MP3" produziert. Die Klavierspur muss direkt an einem E-Piano aufgenommen und dann über Kopfhörer abgespielt werden, um die Einzelstimmen einsingen und aufnehmen zu können. Das Schneiden und Abmischen erfolgten mit einer Tonstudio-Software. Die Dateien werden dann zusammen mit Anweisungen, wie eine Aufnahme mit dem Handy erstellt werden soll, an alle Singenden versandt. Dann singt jeder daheim für sich einzeln seine Stimme und nimmt sich dabei in Ton und Bild mit dem Handy auf. Diese Aufnahme wird dann wieder dem Chorleiter geschickt, der die Audiospur vom Bild trennen und jede einzelne Stimme schneiden und den Chor rhythmisch und klanglich zusammenführen muss, bevor er eine Gesamt-Tonspur des Chores erstellt. So werden die einzelnen Videos zu einem Chor zusammengeführt. Das hört sich dann tatsächlich so an, als ob der Chor live zusammen gesungen hätte. Zum Schluss wird das Video noch mit Fotos angereichert und ein Vor- und Abspann erstellt, bevor es im Internet veröffentlicht wird.

Die technische Umsetzung und die Gesamtleitung hat Stenchly übernommen. Seine Tochter Sabrina Neidig spielte das E-Piano. Die Fotos für das Video kommen von Silvia und Markus Stenchly. "Ich freue mich sehr darüber, wie meine Sängerinnen und Sänger die Herausforderungen, die dieses Projekt mit sich gebracht hat, bewältigt haben" freut sich der Chorleiter. "Wir wollen die gute Botschaft dieses Liedes nach außen tragen und damit unseren Teil dazu beitragen, den Menschen etwas Licht in dieser CoronaZeit zu geben", betont Chorsprecherin Waltraud Zeth.

In der nahen Zukunft sollen die wöchentlichen Chorproben am Donnerstagabend weitergeführt und in Gottesdiensten mit kleinen Abordnungen gesungen werden. Sobald es die Pandemielage zulässt, soll dann im Freien unter strikter Einhaltung aller Hygieneregeln geprobt werden. Die technischen Voraussetzungen dafür sind Dank der finanziellen Unterstützung durch den Verein "TSG hilft" bereits geschaffen worden.

Info: Wer gerne mitsingen möchte, kann sich beim Chorleiter unter E-Mail t.stenchly@gmx.de melden.