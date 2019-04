Von Christian Laier

Waibstadt. "Die kursierenden Gerüchte stimmen nicht und sind frei erfunden. Aber es nervt ein wenig. Deshalb gehen wir jetzt in die Offensive", sagt Christian Wieczorek, der seit etwas mehr als einem Jahr zusammen mit seinem Mann Matthias Wieczorek das Restaurant "Luisenhöhe" in Waibstadt führt. Wer die Gerüchte in Umlauf bringt und warum, wissen die Gastronomen nicht. Durch ihre Stammgäste erfahren sie aber regelmäßig, welche Gerüchte gerade im Umlauf sind.

"Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden und fühlen uns hier wohl. Wir haben treue Stammgäste, aber auch viel junges, frisches Publikum", betont Christian Wieczorek. Man setze auf ein Konzept mit hochwertigen Lebensmitteln und abwechslungsreichem kulinarischen Angebot. Dass es den Gästen schmecke, merke man am positiven Feedback und vor allem daran, dass die Leute wieder kämen.

Wären da nicht die nervigen Gerüchte: Angeblich würde das Restaurant bald schließen, weil einer der Betreiber schwer erkrankt sei und zudem das Gebäude zum Verkauf stünde. "Wir sind Gott sei Dank kerngesund und haben einen langfristigen Pachtvertrag", erklärt Wieczorek. Der Eigentümer biete das Anwesen aktuell tatsächlich auf dem Immobilienmarkt an, auf Grundlage des bestehenden Pachtvertrags sei der Betrieb des Restaurants mit seinem Biergarten aber nicht gefährdet. "Wir überlegen sogar, es selbst zu kaufen", erzählt Christian Wieczorek im Gespräch mit der RNZ.

Ein anderes Gerücht besagt, die Pächter möchten ein anderes Restaurant in Waibstadt übernehmen. "Auch daran ist überhaupt nichts dran. Dank des guten Zuspruchs der Gäste haben wir in der Luisenhöhe so viel Arbeit, dass wir ein anderes Objekt gar nicht zusätzlich bewerkstelligen könnten", sagt der seit 25 Jahren in der deutschen, französischen und italienischen Küche tätige Gastronom. "Ich habe ganz bewusst den Traum vom Fliegen aufgegeben und meinen Job bei der Lufthansa gekündigt, um den Traum vom eigenen Restaurant zu leben. Schließlich stand ich bereits mit 15 Jahren in der ersten Restaurantküche", fügt Christian Wieczorek hinzu.

Um die Gerüchte aus der Welt zu schaffen, gehe man nun selbst in die Offensive und widerspreche unter anderem über die sozialen Medien. Die Kommentare der Gäste ermunterten die jungen Restaurantbetreiber dabei, ihren Weg weiterzugehen. "Auf das Geschwätz der Leute dürft ihr nichts geben" oder einfach nur "Bleibt da", ist dort zu lesen.

Frische und regionale Produkte bildeten den Grundstein für die gutbürgerliche Küche, die um wechselnde Gerichte aus allen Erdteilen ergänzt werde. Preislich spreche man eine breite Masse an, wenn es auch gelegentlich im Ort heiße, man sei teuer. Christian Wieczorek widerspricht natürlich: Man habe eine "hohe Qualität" bei den Lebensmitteln und zudem seien im Preis eine Beilage und Salat inbegriffen. Er betont, dass größere Gesellschaften oder Vereinsstammtische ebenso willkommen seien wie Freundinnen, die sich auf ein Glas Wein treffen.

Man habe mittlerweile einen italienischen Koch eingestellt, weshalb ein Schwerpunkt der Karte als Ergänzung zum bisherigen Angebot auch Pizza und Pasta sei. Eine wechselnde Tageskarte ergänze die Speisekarte.

"Wir sind nicht mehr die Luisenhöhe von früher. Wir haben ein ganz anderes Konzept und mittlerweile unser eigenes Publikum", sagt Christian Wieczorek. Er wolle auch nicht mehr mit den Vorgängern verglichen werden. "Wir möchten die Gerüchte bald aus der Welt schaffen, um unsere ganze Energie weiterhin dafür einzusetzen, dass unsere Gäste das Essen und Trinken mit allen Sinnen wahrnehmen, anstatt sich Sorgen um uns zu machen", hofft er.