Waibstadt. (cla) Eine außergewöhnliche Baustelle hatte die Stadt zusammen mit der ausführenden Baufirma Naumann aus Ittlingen in den vergangenen Wochen am Ortseingang aus Richtung Sinsheim kommend zu bewältigen. Im Zuge des Baus der größer dimensionierten Abflussleitungen für die neuen Hochwasserrückhaltebecken (HRB) Biesig und Weyerwiesen waren nun mehrere anspruchsvolle Bauabschnitte zu meistern.

Um die Ableitungskanäle der beiden HRBs zu vergrößern, war es erforderlich, die alten Kanäle, die einen Durchmesser von 60 Zentimeter hatten, auszutauschen und mit Rohren mit einem Durchmesser von einem Meter zu ersetzen. "Ziel war es, eine größere Abflussmenge von Niederschlagswasser zu erreichen", sagte der Projektleiter der Stadt, Kurt Spiegel. Am Kritischsten war der Kanalabschnitt von der Alexander-Wacker-Straße in Richtung Hauptstraße und Mozartstraße. Hier war es erforderlich, den Kanal in circa drei Metern Tiefe an der Adersbacher Brücke entlang der Bundesstraße 292 zwischen dem Brückenwiderlager und dem Brückenstützpfeiler hindurchzulegen.

Dazu musste die Adersbacher Brücke für den Verkehr gesperrt werden, weil die Arbeiten direkt entlang des Stützfundamentes der Brücke erfolgten und jegliche Erschütterung vermieden werden musste. Der nächste Bauabschnitt, der gerade in vollem Gang ist, verläuft durch das Grundstück der Tankstelle Kiefer. Hier war es in den vergangenen Tagen erforderlich, zwischen den Tanksäulen und der Preisanzeigetafel ebenfalls in circa drei Metern Tiefe, den neuen Kanal zu verlegen. An dieser Stelle musste mit besonderer Vorsicht unter Beachtung aller Sicherheitsbestimmungen gearbeitet werden. Denn auf keinen Fall durften die Erdtanklager, die mit verschiedenen Treibstoffen gefüllt sind, beschädigt werden.

"Wir sind der Familie Kiefer trotz aller Einschränkungen für den Betrieb der Tankstelle während der Bauphase sehr dankbar und auch für die hervorragende Zusammenarbeit", sagte Bürgermeister Joachim Locher. "Mittlerweile ist der kritischste Bauabschnitt erfolgreich abgeschlossen. Zurzeit wird die Oberfläche der Tankstelle wieder hergestellt", berichtete Spiegel. Der Abschluss der kompletten Maßnahme zum Bau der HRBs ist im Sommer 2021 geplant.