Waibstadt. (cla) Generationen von Kindern lehrte er das Schwimmen, am 6. Januar starb er im Alter von 73 Jahren: Franz Völker war viele Jahre lang das "Gesicht" des Waibstadter Hallenbades. Zum einen als Schwimmmeister in Diensten der Stadt, zum anderen auch als engagiertes Mitglied der DLRG-Ortsgruppe.

Als im Jahr 1977 das neue Hallen-Freibad in der Stadt eröffnet wurde, wechselte Völker zur Gemeinde. Er war der erste Schwimmmeister und übte diesen Beruf bis zu seinem Ruhestand im März 2013 aus. Im Jahr 1995 konnte er sein 25-jähriges und im Jahr 2010 sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern. "Während seiner fast 36-jährigen Tätigkeit für die Stadt Waibstadt war Franz Völker die Zuverlässigkeit in Person. Es war ihm egal, ob eine Störungsmeldung nachts, am Wochenende oder feiertags eintraf. Wenn in seinem Hallenbad etwas nicht stimmte, war Franz zur Stelle", erinnert sich Bürgermeister Joachim Locher. Für die Badegäste des Hallenbades war er mit seiner offenen Art ein geschätzter und vertrauter Gesprächspartner.

Als DLRG-Ehrenmitglied war er seit der Gründung der Ortsgruppe im Jahr 1979 in verantwortungsvollen Positionen tätig. In den ersten Jahren stand der Aufbau der Ortsgruppe im Fokus, in dessen Rahmen er sich besonders verdient gemacht hat. Von der Kinder-Schwimmausbildung bis hin zum Rettungsschwimmen hat er sich mit großem Engagement in die Ausbildung eingebracht. Viele Kinder, die mittlerweile schon erwachsen sind, haben seine Unterschrift in ihrem Schwimmpass stehen, da er ihnen die Prüfungen abgenommen hat. Völker hat fast 35 Jahre lang das Gesicht der Ortsgruppe geprägt. Als Vorsitzender war er ein wichtiger Repräsentant der DLRG-Gruppe vor Ort, aber auch in den Verbandsgremien.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Samstag, 22. Januar, um 11 Uhr im Ruhehain "unter den Eichen" in Reichartshausen statt. Auf Wunsch des Verstorbenen sollen die Gäste auf Trauerkleidung verzichten.