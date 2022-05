Waibstadt. (cla) Es nieselte den ganzen Tag über, bis pünktlich zur Eröffnung des Maibaumfestes zur Freude der Verantwortlichen der Regen kurz aufhörte. Der Fassanstich gelang Bürgermeister Joachim Locher in routinierter Weise, und die Waibstadter nahmen die Einladung des Turnvereins gerne an, bei Livemusik in den Mai hineinzufeiern. Den ganzen Abend über waren das beheizte Festzelt und der Marktplatz gut besucht.

"Wir kommen mit dem Bier zapfen kaum hinterher", freuten sich die Helfer am Bierstand, die den Zapfhahn wegen der großen Nachfrage nach dem Gerstensaft einfach offen ließen. Über den ganzen Marktplatz duftete es nach Bratwürsten und Steaks vom Grill, die ebenfalls im Minutentakt über den Tresen gingen.

"Mit dem Maibaumfest wird in Waibstadt jedes Jahr am 30. April die Open-Air-Feiersaison eröffnet. Nach zwei Jahren Pause freuen wir uns ganz besonders, wieder gemeinsam feiern zu können", sagte Bürgermeister Joachim Locher. Musikalisch eingeleitet wurde das Fest unter dem großen Maibaum, der von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes aufgestellt worden war, von den Musikern der SFZ BigBand. Im Anschluss zeigten die jüngsten Nachwuchsmusiker, die "SFZ Drums and Pipes Kids" sowie die SFZ-Jugendband, was sie bereits gelernt haben. Viel Beifall erhielten auch die Kinder des städtischen Kindergartens für ihre Aufführung auf der Bühne.

Als die Schlagerband "Drei Bier vor vier" bei Einbruch der Dunkelheit mit ihrem Konzert begann, war das Festzelt bis auf den letzten Platz besetzt. Bei den Stimmungsliedern tanzte fast das ganze Festzelt auf den Bierbänken ausgelassen mit. Eine Polonaise bahnte sich kurze Zeit später ihren Weg durch das Zelt und über die Bühne. "Bei schönem Wetter kann jeder feiern. In ,Waibschd‘ ist das Wetter egal", freute sich Heiner Lutz trotz gelegentlicher Regenphasen über die gute Stimmung. "Für mich ist es einfach Tradition, am Vorabend des 1. Mai zu feiern. Hier trifft man immer Menschen, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Es ist einfach immer gesellig auf dem Maibaumfest", sagte Emmerich Pitz. Bis nach Mitternacht wurde auf dem Marktplatz noch kräftig gefeiert, bevor die Besucherinnen und Besucher sich langsam auf den Heimweg machten.