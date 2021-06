Waibstadt. (rnz) Wer noch keinen Impftermin bekommen hat und in Waibstadt wohnt, hat gute Chancen, zum Zuge zu kommen. Denn wie die Stadt mitteilt, gibt es noch freie Plätze bei der nächsten Impfaktion, die am 6. Juli zwischen 10 und 16 Uhr stattfindet. Wie berichtet, kommt ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises in die Stadthalle und verimpft dort insgesamt 150 Impfdosen des mRNA-Impfstoffs von "Moderna". Die Aktion richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, die 18 Jahre oder älter sind und bisher noch keinen Zugang zu einem Impfangebot hatten. Interessierte können sich werktags von 8.30 bis 12 Uhr unter Telefon 07263 / 914710 oder 07263 / 914727 im Rathaus melden. Sie erhalten dann sofort ihren Impftermin am Telefon. Die Zweitimpfung erfolgt am 17. August zur gleichen Uhrzeit.