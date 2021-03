Waibstadt. (pol/rl) Zu mehreren Einbrüchen kam es in der Nacht zum Sonntag in Waibstadt. Zudem wurden in der Nähe der Tatorte an acht geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen.

Zunächst brachen die Täter in die Realschule ein und stahlen daraus acht Flachbildschirme. In der nahegelegenen Grundschule schlugen die Täter ebenfalls eine Fensterscheibe ein und durchsuchten im Inneren sämtliche Zimmer. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Vermutlich dieselben Täter brachen in derselben Nacht auch noch in die Stadthalle und in das Clubhaus des ortsansässigen Fußballvereins ein. Durch eingeschlagene oder eingeworfene Fensterscheiben stiegen die Täter in die Gebäude ein und durchsuchten auch hier die Räume. Ob sie dabei Beute machten, steht noch nicht fest.

Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der Gesamtschaden auf weit mehr als 10.000 Euro.

Der Polizeiposten Waibstadt prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zu den Fahrzeugaufbrüchen besteht, die in der Nacht zum Donnerstag vergangener Woche stattfanden.

Hinweise zu den Einbrüchen, Sachbeschädigungen an den geparkten Autos oder verdächtige Personen, die in der Nacht zum Sonntag an den Tatorte und deren unmittelbarer Umgebung aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waibstadt unter der 07263/5807 oder beim Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/6900 zu melden.