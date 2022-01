Dieser rätselhafte Stein wurde in Daisbach gefunden. Foto: Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Alles klar: "Es ist ein Ofenstein, und zwar ein besonders schönes Stück" – Alexander Speer, Ortsvorsteher von Dühren, konnte das Rätsel um den in Daisbach gefundenen eigenartigen Stein lösen. Der dreizackige Stein sei einst als Ofenstein für einen dreibeinigen "Kanonenofen" verwendet wurden, wusste Speer als Erklärung. In früheren Zeiten, als die gusseisernen Öfen zur Holzfeuerung noch auf Holzböden standen, seien Steine als Untersatz zum Schutz gegen Erhitzung des Bodens und somit als Brandschutz unter die Öfen gestellt worden.

Die Ofensteine waren hauptsächlich im 18. Jahrhundert weit verbreitet und oft auch mit kunstvollen Verzierungen versehen, darunter Blumenornamente oder die Handwerkerzeichen. Später, nach Aufkommen von Kohle- oder kompakteren kleinen Öfen, wurden Kanonenöfen – und damit auch Ofensteine – nicht mehr benötigt. Manche der verzierten Steine wurden erhalten und vermauert. Ein sehr schönes, mit einer Brezel verziertes Stück aus dem Jahr 1790 befindet sich beispielsweise in der Scheunenmauer der Familie Schnieders in der Daisbachtalstraße.

Für die Verwendung des dreizackigen Ofensteins hat Alexander Speer auch gleich eine Idee: "Besorgt Euch einen historischen Kanonenofen für die Heimatstube und stellt ihn auf den Stein, das sieht gut aus."

Update: Montag, 31. Januar 2022, 08.36 Uhr

Ein Stein gibt Rätsel auf

Waibstadt-Daisbach. (wig) Über die Herkunft und Bedeutung eines eigenartigen Steines rätseln die Daisbacher Heimatfreunde. Der Stein wurde hinter der im Jahr 1795 errichteten und inzwischen abgebrochenen Scheune im "Rosenhof", also hinter dem ehemaligen Gasthaus "Sonne", gefunden. Dort lag er auf dem Boden. Merkwürdig ist die Form des aus gelbem Sandstein behauenen Fundstücks. Er hat die Form eines dreizackigen Sterns mit drei seitlichen Armen in unterschiedlichen Längen zwischen 31 und 38 Zentimeter. Die Arme laufen nicht spitz zu, sondern sind an den Enden abgerundet. Im Zentrum des Sternensteins ist eine Rosette ausgebildet.

Vielleicht hat ein Steinmetz oder ein geschichtskundige Leser einen solchen Stein schon einmal gesehen oder weiß, welche Bedeutung er einst gehabt haben könnte. Die Heimatfreunde würden sich über Rückmeldungen an die Redaktion freuen.