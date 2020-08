Waibstadt. (cla) "Heiliger St. Florian, verschon mein Haus, zünd’ andre an": Dieser Spruch ist vor allem von älteren Mitbürgern gelegentlich zu hören. Er bezieht sich auf das Sankt-Florian-Prinzip, nach dem es üblich ist, die Hilfe des Heiligen Florian anzurufen, der als Schutzpatron für die Abwendung von Feuer zuständig ist. Aus diesem Grund ziert seine überlieferte Gestalt einige Feuerwehrhäuser der Region. Nun auch in Waibstadt, wo er übergroß als Graffito an der Außenfassade des Feuerwehrhauses aufgesprüht wurde.

Feuerwehrkamerad Daniel Stenchly war Initiator des Projektes und hatte sich Gedanken gemacht, wie die Außenfassade des Gerätehauses verschönert werden könnte. Relativ schnell kam er auf die Idee eines Graffito. Nach ehrenamtlicher Renovierungsarbeit durch die Freiwillige Feuerwehr zur Vorbereitung der Fassade sprühte ein in der Region bestens bekannter freier Künstler professionell das Kunstwerk: Felix Falkner. Er hatte sich lediglich eine Skizze gefertigt und malte das Kunstwerk vor Ort "nach Augenmaß", wie er Bürgermeister Joachim Locher berichtete, der vor Ort gekommen war, um zusammen mit Stenchly die Entstehung des Kunstwerks zu verfolgen.

Der 1995 geborene Falkner, nach eigenen Angaben "leidenschaftlicher Sprüher", hat in den vergangenen Jahren schon viele Objekte in den umliegenden Orten mit seinen professionellen Werken verschönert. In Waibstadt ist der Heilige Florian in römischer Rüstung zu sehen. In der linken Hand hält er den Wimpel der Waibstadter Feuerwehr, mit der rechten Hand löscht er mit einem Eimer Wasser die zu seinen Füßen lodernden Flammen. Zu sehen sind dunkel skizziert auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, die am Boden versuchen, das Feuer zu löschen und die Waibstadter Häuser schützen. Mehrere Meter hoch und breit wirkt das Gemälde beeindruckend. Signiert ist das Kunstwerk, wie bei Falkner üblich, mit seinem Künstlernamen "Force of Nature".

"Lasst uns die Welt wieder zu einem farbenfrohen Ort machen", lautet dessen Motto. Bei der auffälligen Gestaltung der Außenfassade am Waibstadter Feuerwehrhaus ist ihm dies schon mal beeindruckend gelungen.