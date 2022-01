Von Christian Laier

Waibstadt. Die Erinnerung wachzuhalten, ist Roland Fuchs wichtig. Im August 1988 kamen seine damalige Ehefrau Carmen und die fünfjährige Tochter des Paars, Nadine, bei der Flugschaukatastrophe in Ramstein ums Leben. Auch wenn sich das Unglück in diesem Jahr bereits zum 34. Mal jähren wird, denkt Fuchs noch immer jeden Tag an die Katastrophe zurück.

"Mitgefühl ist gut. Aber Mitleid möchte ich nicht", betont Fuchs. Es ist ihm nicht unangenehm, auf die Tragödie angesprochen zu werden. Er hat nach den schlimmen Ereignissen für sich entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen und sich nicht zurückzuziehen. "Es hilft mir bis zum heutigen Tag, darüber zu sprechen", sagt Fuchs.

Um das Erlebte zu verarbeiten, engagiert sich Roland Fuchs seit dem Unglück in einer Selbsthilfegruppe. Foto: Christian Laier

Am 28. August 1988 fuhr die junge Familie aus Waibstadt mit dem Auto nach Ramstein, um die Flugschau zu besuchen. Es war ein heißer Sonntagvormittag. Viele Menschen besuchten an diesem Tag den amerikanischen Militärflughafen, um bei amerikanischem Eis und Hamburgern die spektakulären Flugvorführungen zu verfolgen. Beim letzten Formationsflug, als die die Waibstadter Familie bereits auf dem Weg zu ihrem Auto war, stießen drei Flugzeuge in der Luft zusammen. Ein Flugzeug stürzte in die Zuschauermenge. Die Roland Fuchs, seine Frau und die Tochter wurden von umherfliegenden Trümmerteilen getroffen, bevor sich Kerosin über sie ergoss, das sich entzündete.

Als es Roland Fuchs gelang, aufzustehen, sah er ein grausames Bild der Zerstörung. Um ihn herum lagen viele Tote und Verletzte, deren Körper zum Teil noch brannten. "Beim Aufstehen merkte ich, dass etwas Nasses von meinen Armen, meinem Rücken und meinem Gesicht hing. Ich dachte, es wäre irgendein Kleidungsstück oder ein Fetzen von einem Tuch, das mir vielleicht jemand übergeworfen hätte, um die Flammen zu löschen. Ich zog daran, um es von mir zu werfen. Aber es war meine Haut, die, je mehr ich daran zog, immer länger wurde. Außerdem fügte ich mir auf diese Art höllische Schmerzen zu", erinnert sich Fuchs.

Trotz der enormen Verletzungen, versuchte der damals 23 Jahre alte Familienvater, seiner Tochter zu helfen. "Ihr Gesicht, ihre Hände und Arme waren verbrannt. Ich hörte sie schreien. Ihre Kleider brannten noch. Es war unfassbar. Ich wälzte sie auf dem Boden, versuchte, die Flammen mit meinen Händen zu ersticken", beschreibt Roland Fuchs die Momente, die sein Leben für immer veränderten. Kurz danach wurde er bewusstlos und kam ins Bundeswehrkrankenhaus nach Koblenz. Ehefrau Carmen starb noch am Unglücksort. Die fünfjährige Tochter kämpfte in einer Spezialklinik um ihr Leben. Wenige Tage nach dem Unglück starb sie an den Folgen ihrer Verbrennungen.

Roland Fuchs überlebte. Obwohl ihm die Ärzte keine große Chance gaben, nachdem etwa 65 Prozent seiner Haut verbrannt waren. Doch er kämpfte sich zurück ins Leben. Rund eineinhalb Jahre verbrachte er im Krankenhaus. "Wie viel Schmerzen Verbrennungen erzeugen, kann man sich nicht vorstellen", weiß Fuchs. Noch heute bereiten ihm die Verbrennungen trotz vieler Operationen Probleme. "Die Gelenke, die Muskeln und die Narben schmerzen. Vom Einatmen der heißen Luft ist auch die Lunge geschädigt."

Kraft schöpft Roland Fuchs bis zum heutigen Tag aus den Gesprächen mit anderen Betroffenen einer Selbsthilfegruppe der Ramstein-Opfer. "Die verstehen einen wirklich." Zum Zeitpunkt des Unglücks gab es noch keine Notfallseelsorge, wie es heute der Fall wäre. Gegen Widerstände wurde die Gruppe gegründet. "Wir mussten uns rechtfertigen, warum wir uns treffen wollen", erinnert sich Fuchs. Seit dem Unglück wird er oft gefragt, wie es ihm geht. Aus diesem Grund hat er eine Seite im Internet erstellt, auf der er Einblicke in sein Schicksal gewährt. "Dort schreibe ich, wie es mir geht und jeder, den es interessiert, kann es nachlesen." Seinen Beruf als Schreiner konnte er nach dem Unglück ebenso wie die Leidenschaft für den Sport nicht mehr ausüben.

Woraus schöpft ein Mensch mit diesem Erlebten die Kraft, weiterzumachen? "Meine Kinder haben mir sehr viel gegeben", betont Fuchs. Nach dem schweren Schicksalsschlag wurde er in einer neuen Beziehung Vater von drei Töchtern. "Ich habe mir damals die Frage gestellt: was hätte ich mir von meinen Lieben gewünscht, wenn sie überlebt hätten? Meine Antwort ist: dass man weiterlebt."

Ehrenamtlich engagiert Fuchs sich seitdem in der Selbsthilfegruppe, organisiert die Gedenkfeiern zum Jahrestag mit, kümmert sich um den Gedenkstein für die Opfer oder knüpft Kontakte. Mehrere Dokumentationen im Fernsehen über die Ereignisse in Ramstein hat er maßgeblich unterstützt und sich für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt. Auch ein Buch ist erschienen, für das er ein Kapitel beisteuerte. Derzeit wird ein 90-minütiger Spielfilm für "Das Erste" über die Geschehnisse in Ramstein produziert, der im Herbst veröffentlicht werden soll. Fuchs reiste nach Brüssel und sprach mit den Schauspielern, um die Produktion zu unterstützen. Sein persönliches Schicksal ist in abgewandelter Form einer der Handlungsstränge, die sich wie ein roter Faden durch den Film ziehen. "Ich wurde in die Produktion eingebunden, damit der Film authentisch wird", erklärt Fuchs. Wert legt er darauf, dass er das alles ehrenamtlich macht und nie Geld dafür nehmen würde, seine Lebensgeschichte zu erzählen.

Roland Fuchs betont, dass er nicht nach Schuldigen für das Unglück sucht. "Die Suche nach der Schuld würde mich verbittern. Mir wäre es aber schon wichtig, die wahre Ursache des Unglücks zu wissen", betont er. Er ist froh, dass es ihm nach vielen Jahren gelungen ist, Kontakt zu den italienischen Familien der Piloten, die ebenfalls ihr Leben verloren, herzustellen. "Mit dem Bruder des verunglückten Solo-Piloten, dem die Schuld zugeschrieben wird, bin ich mittlerweile gut befreundet", freut sich Fuchs. Über seine Webseite erhält er Zuschriften von Menschen, die ebenfalls schwere Schicksalsschläge erlitten haben. Fuchs hilft mit seiner Erfahrung gerne.

Auf die Frage, wie man das Furchtbare, was ihm im August 1988 widerfahren ist, aushalten kann, antwortet Roland Fuchs ruhig und nachdenklich: "Ich weiß es selbst nicht. Ich glaube, mit Stärke hat es wenig zu tun. Aber das Leben muss irgendwie weitergehen."