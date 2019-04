Waibstadt. (cla) Die Erschließung des Baugebiets "Vorderer Kühnberg" in Waibstadt hat der Gemeinderat nun auch förmlich einstimmig auf den Weg gebracht. Hierzu wird ein Erschließungsvertrag zwischen der Stadt und der ESB KommunalProjekt AG mit Sitz in Bruchsal abgeschlossen. Die Finanzierung erfolgt über einen Erschließungskredit mit der LBBW.

"Im vergangenen Jahr konnten noch keine sichtlichen Erfolge zum Thema Neuerschließung verzeichnet werden. Es rollten noch keine Baumaschinen und es gab noch keine Erdbewegungen. Die Verantwortlichen müssen dieses Thema mit Nachdruck begleiten, damit interessierten Bauwilligen Perspektiven für den Bau eines Eigenheims in Waibstadt gezeigt werden können", betonte Stadtrat Frank Wittmann. Seitens der Stadt waren im vergangenen Jahr bereits die artenschutzrechtlichen Maßnahmen und Rodungen erfolgt, um den naturschutzrechtlichen Vorgaben Genüge zu tun.

"Im September sollen die sichtbaren Bauarbeiten mit der Verlegung der Kanäle beginnen. Im April 2020 sollte dann alles fertig sein", antwortete Vorstand Dr. Thomas Dopfer von der ESB AG auf die brennendste Frage des Ratsgremiums. Bauwillige könnten demnach ab dem Frühjahr 2020 mit dem Bau eines Eigenheims auf dem "Vorderen Kühnberg" beginnen.

Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet war bereits im März 2018 rechtskräftig geworden (die RNZ hatte berichtet). Die ESB AG aus Bruchsal wurde nach Ausschreibung der Leistungen im Juni 2018 mit der Erschließungsträgerschaft beauftragt. Im Oktober 2018 hatte der Gemeinderat dann ein gesetzliches Umlegungsverfahren favorisiert und den hierzu erforderlichen Umlegungsausschuss gebildet. Dieser beschloss in der Dezembersitzung die förmliche Einleitung des Umlegungsverfahrens. Zur Durchführung der Maßnahmen musste nun noch ein Erschließungsvertrag abgeschlossen werden.

Die Erschließung wird mit einem Erschließungskredit der LBBW Kommunalfinanz aus Karlsruhe finanziert. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Grunderwerb und der Erschließung können dadurch außerhalb des kommunalen Haushalts finanziert werden.

"Die Nachfrage nach diesen Bauplätzen ist jetzt schon enorm groß", sagte Bauamtsleiter Bernd Kiermeier. Interessenten werden seit Monaten in eine Liste des Bauamts aufgenommen. Ansprechpartner im Rathaus ist Bernd Kiermeier, Telefon 07263 / 914743, oder per E-Mail an bauamt@waibstadt.de