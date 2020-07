Waibstadt-Daisbach. (wig) Noch ist die Maßnahme für ein schnelles Internet im Dorf nicht ganz abgeschlossen. Einige Lücken müssen noch geschlossen werden. Doch viele Haushalte sind schon an das schnelle Glasfaser-Netz angeschlossen.

"Die Einwohner sind froh und wissen es zu schätzen, jetzt ein schnelles und zuverlässiges Internet zu haben", erzählt Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner. Auch die Umstellung der Telefone verlaufe nach seiner Erfahrung in der Regel reibungslos. Einige Bürger würden allerdings noch den Ablauf ihrer bisherigen Verträge mit anderen Betreibern abwarten. Diejenigen jedoch, die bereits Glasfaser haben, seien durchweg zufrieden, sagte er weiter.

Das Dorf liegt sogar im Bundesvergleich an der Spitze. Wie BBV-Pressesprecher Thomas Fuchs auf RNZ Nachfrage mitteilte, gibt es in Daisbach mit 554 Privat- und Geschäftskunden eine Durchdringung von fast 100 Prozent.

Und auch mit der Geschwindigkeit ist Fuchs zufrieden. "Bei den Messungen der Bundesnetzagentur liegt das BBV-Netz in Daisbach aktuell im Schnitt bei 103,95 im Download und bei 102,57 Mbit pro Sekunde im Upload", sagt der Pressesprecher. WLAN im Gebäude könne dies allerdings massiv ausbremsen und das Ergebnis nach unten verfälschen.

Doch bis es überhaupt so weit kam, war es ein langer Weg. Bereits im März 2018 begann die BBV in Daisbach mit der Vorvermarktung der Verträge, ein Jahr später erfolgte der symbolische Spatenstich und wieder ein Jahr später, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, wurden alle großen Kabelverzweiger gesetzt und die Aufgrabungsarbeiten abgeschlossen. Das alles übernahm die Firma Telsita, die im Auftrag der BBV das Glasfaser-Hauptkabel in die Ortsstraßen verlegte. Danach wurden die Häuser angeschlossen und die Anschlussbuchsen in den Gebäuden installiert.