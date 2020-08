Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Wälder im Kraichgau sind zwar überwiegend mit guten Böden gesegnet, Gewässer oder Feuchtstellen sucht man aber oft vergebens. Das Wasser in den meist kleinen Bachläufen in unseren Wäldern geht schon im Frühjahr schnell zur Neige, und nasse Stellen trocknen aus.

Um diesem Mangel etwas entgegenzuwirken, wurden im stadteigenen Walddistrikt "Kautschaf", auch "Espig" genannt, mit Hilfe eines Baggers an zwei Orten Senken ausgehoben und mit Ton ausgekleidet. Oberflächenwasser und Niederschläge sollen sich hier sammeln und so zumindest zeitweise als Feuchtbiotope neuen Lebensraum für Amphibien, Insekten und andere Waldbewohner erschließen. Nach den Regenfällen der vergangenen Tage hat sich bereits Wasser in den neuen Tümpeln angesammelt, und es bleibt zu hoffen, dass diese künftig trotz Wasserknappheit in den Sommermonaten regelmäßig nassen Nachschub erhalten werden.

Die Kosten der Maßnahme wurden von einem Sponsor übernommen. Dem Geldgeber, der namentlich nicht genannt werden möchte, ist das Thema "Wasser im Kraichgau" eine Herzensangelegenheit. Bürgermeister Joachim Locher freute sich über die ökologische Aufwertung des Stadtforstes.