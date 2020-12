Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Daisbach ist in greifbare Nähe gerückt. Der Bau der 25 Meter hohen Stahlkonstruktion am Rand des "Birkenwaldstadions" vom SV ist abgeschlossen, und auch der beanspruchte Teil des Spielfeldes ist mit einem Rollrasen wieder hergestellt.

Mittlerweile wurde die Infrastruktur vom Generalunternehmer an den Netzbetreiber Telekom Deutschland übergeben. Doch wann wirkt sich das auf den Handyempfang im Dorf aus? Denn nach wie vor ist in vielen Häusern noch kein Telefonieren mit Handy oder Smartphone möglich. Betroffene müssen sich für Empfang, ähnlich einem Wünschelrutengänger, im Freien, am besten in höheren Lagen, einen geeigneten Platz suchen.

Hierzu teilte die Deutsche Telekom nun mit, dass es bis zur Inbetriebnahme voraussichtlichen noch etwas dauern wird. Es müssen die Verantwortlichen die Technik der Richtfunkstrecke testen, in Betrieb nehmen und den neuen Standort mit der Bundesnetzagentur zur Netzintegration abstimmen. Dann folgt eine Testphase, in der die Kunden allerdings auch noch keinen Empfang haben.

Erst wenn der Standort zu einem fest definierten Netzintegrationstermin der Bundesnetzagentur "kundenwirksam" in Betrieb genommen wird, können die Dorfbewohner mit ihren Handys gut telefonieren. Weil es aktuell so viele neue Standortbauten gibt, liegen sechs bis acht Monate zwischen der Übergabe der Infrastruktur und der Inbetriebnahme, wie die Telekom mitteilt.