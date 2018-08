In Kanada wurde ein deutscher Tourist in seinem Auto angeschossen (Symbolfoto). Foto: Patrick Pleul

Waibstadt-Daisbach. (er) Obwohl im Ort gut funktionierende Notrufverbindungen für allein lebende Bürger angeboten werden, gibt es noch Mitbürger, die auf eine solche Vorsorge verzichten. Dieses Sparen an falscher Stelle wurde einer 89-jährigen, alleinstehenden Frau beinahe zum Verhängnis. Ihr drohte ein qualvoller Tod, der nur durch die Aufmerksamkeit von Nachbarn verhindert werden konnte.

Die Seniorin wollte nach RNZ-Informationen mit ihrem Auto frühmorgens zum Einkaufen fahren, stürzte aber in ihrer Garage derart unglücklich, dass sie nicht mehr auf die Beine kam. Die 89-Jährige rief um Hilfe - aber das hörte keiner. Mühsam kroch die Frau in ihre Küche. Das Telefon blieb für sie allerdings unerreichbar. Über 24 Stunden lang musste die Seniorin in dieser Lage ausharren.

Erst am nächsten Tage fand sie wieder genug Kraft, um die Nachbarn anzurufen - verschwieg aber ihre gesundheitlichen Probleme. Als dann tags darauf kein telefonischer Kontakt mehr möglich war, fassten sich die Nachbarn ein Herz und stiegen in die Wohnung der Seniorin ein. Sie wurden mit letzter Kraft von der Frau begrüßt, die seit zwei Tagen weder Nahrung noch Getränke zu sich nehmen konnte. Der Rettungsdienst des DRK brachte das Unfallopfer ins Krankenhaus und appellierte, jetzt aber das Notfalltelefon zu beantragen.