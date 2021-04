Künftig dürfen die Gäste in der Außengastronomie, wie hier im Biergarten des Restaurants „Waibstadter Hof“, bis 23 Uhr bewirtet werden. Archivfoto: Christian Laier

Waibstadt. (cla) Endlich mal wieder gemütlich mit Freunden im Biergarten zu sitzen, das wünschen sich viele nach einem Jahr mit wechselnden Kontaktbeschränkungen. Ebenso hoffen die Gastwirte, dass sie zumindest die Außengastronomie bald wieder öffnen dürfen, um ihre Gäste zu bewirten und nach den angeordneten Schließungen wieder Umsatz machen zu können. Damit dies künftig bis 23 Uhr möglich ist, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die "Rechtsverordnung über die Festsetzung der Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung von Gaststätten" überarbeitet.

Mehrere Gastronomen aus Waibstadt hatten beantragt, die bisherige Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung zu erweitern. Die Gaststättenerlaubnisse des Landratsamtes erlauben grundsätzlich eine Außenbewirtschaftung bis 22 Uhr. Darüber hinaus darf jede Gemeinde nach ihrem Ermessen die Sperrzeiten verlängern. Hierbei sind die Interessen der Gastronomen an einer längeren Öffnungszeit mit den Interessen der Anwohner auf eine angemessene Nachtruhe miteinander abzuwägen. "Gerade im Sommer häufen sich bereits jetzt die Beschwerden der Anwohner in der Nähe von Gaststätten", erklärte Hauptamtsleiter Marc Fischer. Zudem müsse man bedenken, dass im Anschluss noch etwas Zeit benötigt wird, um die Tische abzuräumen, was ebenfalls Geräuschentwicklung mit sich bringe.

Der Daisbacher Ortschaftsrat hatte in seiner vorausgegangenen Sitzung bereits den Vorschlag unterbreitet, die Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung einheitlich auf 23 Uhr festzusetzen. Dieses Modell soll zunächst ein Jahr lang getestet werden. "Mit der Regelung hätten wir die großzügigste Regelung im ganzen Landkreis", gab Fischer zu bedenken.

Stadtrat Marcus Moser lehnte diesen Vorschlag ab, weil viele Gaststätten sich in Wohngebieten befinden würden. "23 Uhr unter der Woche ist zu spät", fand Moser. Stadtrat Winfried Glasbrenner betonte ebenfalls, dass er diesem Vorschlag nicht folgen könne.

Ratskollege Michael Lutz hingegen bezeichnete die neue Sperrzeit als gute Idee: "Wenn man bedenkt, was unsere Gastwirte im vergangenen Jahr mitgemacht haben, ist dieser Kompromiss eine gute Sache." Wichtig sei, dass die Stadtverwaltung die Wirte sensibilisiere, diese großzügigeren Zeiten strikt einzuhalten. Stadtrat Jörg Küllmar schloss sich dieser Argumentation an und bezeichnete die neue Sperrstunde als "angemessen, wenn es diszipliniert gehandhabt wird". Die Probezeit von einem Jahr sei im Interesse aller Beteiligten.

Mit zwei Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat die neue Sperrzeit bis 23 Uhr. Nach einem Jahr soll das "Projekt" evaluiert werden.