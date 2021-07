Bei Starkregen dringt immer wieder Wasser in die Keller der Häuser in der Jahnstraße ein. Die Anwohnerinnen und Anwohner forderten in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Stadträtinnen und Stadträte auf, ein Konzept zur Verbesserung dieser Situation zu entwickeln. Foto: C. Laier

Von Christian Laier

Waibstadt. Mehrere Anwohnerinnen und Anwohner der Jahnstraße nutzten die Fragerunde für Einwohner im Rahmen der Gemeinderatssitzung, um auf verschiedene Probleme in ihrer Straße aufmerksam zu machen.

Ein Grundstückseigentümer schilderte dem Gemeinderat, dass sein Keller bei zwei Starkregenereignissen innerhalb von nicht einmal zwei Wochen jeweils mit Wasser vollgelaufen war. Ähnlich sei es mehreren Nachbarn ergangen. Das Wasser sei aus der Kanalisation in den Keller eingedrungen. Die Nachbarschaft mache sich nun Sorgen und habe auch Angst, die Keller regelmäßig voll mit Wasser zu haben. Der Anwohner forderte den Gemeinderat auf, ein Konzept zum Hochwasserschutz für diesen Bereich zu entwickeln. Die Nachbarschaft erhoffe sich, vom Gemeinderat ernst genommen zu werden und hoffe auf Lösungen, bevor Schlimmeres passieren könnte.

Bürgermeister Joachim Locher antwortete, dass eine Verkettung mehrerer Umstände zu dieser Problematik geführt habe. "42 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, der innerhalb von nur 15 Minuten fällt, kann kein Kanal aufnehmen", erklärte er. Es habe sich um sehr kurze, aber intensive Starkregenereignisse gehandelt. Waibstadt sei an diesem Tag sogar in den SWR-Nachrichten im Fernsehen als Spitzenreiter bei den Niederschlagsmengen im ganzen Bundesland erwähnt worden. Die Freiwillige Feuerwehr habe an diesem Sonntag 50 Einsatzstellen in Waibstadt abgearbeitet. "Das war nicht nur in der Jahnstraße", verwies Locher auf verschiedene Bereiche des Ortes, die ebenfalls betroffen waren.

Unabhängig davon werde das städtische Kanalsystem regelmäßig hydraulisch berechnet, was bei 50 Kilometern Kanal auf der Gemarkung einen großen Aufwand bedeute. "Wir können die Kanäle aber nicht so groß bauen, dass jeder kurze Starkregen künftig aufgenommen werden kann", fand das Stadtoberhaupt. Er setze darauf, dass die beiden neuen Hochwasserrückhaltebecken mit einem Investitionsvolumen von über zwei Millionen Euro zu einer deutlichen Verbesserung der Situation beitragen. Sie sollen die Hinterlandzuflüsse aus den Bereichen Biesig und Weyerwiesen auffangen. Als weitere Maßnahme sei der Bauhof regelmäßig in der ganzen Stadt unterwegs, um die Einläufe der Kanäle sauber zu halten. Bei besagtem Ereignis habe das aber nichts genützt, weil das Niederschlagswasser mit seiner enormen Fließgeschwindigkeit über die Kanalfassungen geschossen sei. "Das Thema ist präsent und wir tun, was wir können", betonte der Rathauschef.

Er appellierte an die vom Hochwasser Betroffenen, sich mit einfachen Methoden künftig selbst noch besser zu schützen. Kellerfenster oder Lichtschächte könnten mit relativ einfachen Maßnahmen gegen eindringendes Wasser gesichert werden. Ebenso könne der Einbau einer Rückstauklappe helfen. Auch das Öffnen der Klappe an den Fallrohren könne die Kanalisation bei extremen Ereignissen von anfallendem Dachflächenwasser schützen. "Wir sollten versuchen, im Zusammenspiel von Stadt und Anwohnern die Schwachpunkte auszumerzen", sagte Locher. Zudem solle sich auch jeder fragen, was man selbst in Sachen Klimaschutz tun könne.

Die Anwohner der Jahnstraße schlugen daraufhin vor, dass der Hochwasserzweckverband die Betroffenen informiert, mit welchen Maßnahmen sie sich schützen könnten. Ähnlich der Beratung der polizeilichen Kriminalprävention zum Einbruchschutz, bestehe großes Interesse an Informationen, wie man sein eigenes Grundstück vor Hochwasser schützen könnte. Locher antwortete, dass er gerne versuche, diese Anregung umzusetzen.

Ein weiteres Thema war der Stadthallenvorplatz am Ende der Jahnstraße, der immer wieder am späten Abend junge Erwachsene mit ihren Autos anzieht, die vor der Stadthalle bei ihren Treffen Müll hinterlassen und mit hoher Geschwindigkeit durch die Straße fahren würden. Locher ermunterte in diesem Zusammenhang die Einwohnerinnen und Einwohner, dem Rathaus interessante Stellen für eine mögliche Geschwindigkeitsüberwachung zu melden. Diese Anregungen würden an die zuständige Straßenverkehrsbehörde weitergegeben. Ein Anwohner schlug zudem vor, nachts die Lichter vor der Stadthalle auszuschalten, um diesen Sammelpunkt unattraktiver zu machen. Der Bürgermeister antwortete, dass dieser Vorschlag auf seine Machbarkeit hin überprüft werde.