Waibstadt. (cla) "Gerne würde die DLRG mehr Kinder ausbilden, jedoch fehlen die Kapazitäten", bedauert Daniela Nühlen-Hövel. Die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der DLRG-Ortsgruppe bedauert, dass vielen Kindern abgesagt werden muss, die gerne einen Schwimmkurs besuchen würden.

Im modernisierten Waibstadter Hallenbad bietet die Ortsgruppe in den Sommerferien gleich drei Schwimmkurse für Anfänger an. Diese finden im Rahmen des Ferienprogramms statt und wurden über das an den Kindergärten und Schulen verteilte Programmheft bekannt gemacht. "Leider kann man in diesen drei Kursen mit den erforderlichen Hygienekonzepten und der erforderlichen intensiven Betreuung nur 21 Kinder unterrichten. Diese Plätze waren in wenigen Stunden vergriffen, und die Nachrückliste ist bereits sehr lang", bedauert Nühlen-Hövel. "Einige Kinderträume, in den Sommerferien schwimmen zu lernen, zerplatzen leider. Das ist für alle sehr traurig, und die DLRG bedauert dies sehr", sagt Nühlen-Hövel.

Alle verfügbaren Schwimmtrainer würden sich sehr darüber freuen, dass sie den Kleinen endlich wieder das Schwimmen beibringen dürfen. "Sie arbeiten dafür 14 Tage lang jeden Vormittag durch und nutzen die gesamte zur Verfügung stehende Zeit", betont die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, der es ein Anliegen ist, den Kindern und Eltern zu erklären, warum nicht mehr Kurse angeboten werden können.

Normalerweise sei der Einzugsbereich der DLRG Waibstadt sogar deutlich größer: Kinder aus der ganzen Umgebung, von Ittlingen bis Neckarelz, wurden im Waibstadter Hallenbad bereits geschult. Diese auswärtigen Kinder seien nun noch gar nicht angesprochen worden.

"Die Anzahl der Nichtschwimmer steigt von Jahr zu Jahr, und die Anzahl der Ertrunkenen ebenfalls. Durch die Corona-Zeit fehlt jetzt über eineinhalb Jahre Schulungszeit", erklärt Nühlen-Hövel. Die DLRG Waibstadt versuche alles, um die Zahl der Nichtschwimmer so klein wie möglich zu halten, aber die Schwimmtrainer würden am Limit arbeiten. "Alle Schwimmtrainer arbeiten ehrenamtlich für die DLRG und spenden ihre Freizeit, um dieser Menge an Kindern den Traum vom Schwimmen zu ermöglichen", betont die Sprecherin der Ortsgruppe.