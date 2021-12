Sinsheim. (cba) Leere Supermarktregale waren zu Beginn der Corona-Krise ein Phänomen, als Klopapier und Toilettenartikel, kurzzeitig auch andere Waren, wegen Hamsterkäufen knapp wurden. Fast zwei Jahre später sehen die Kunden wieder bei manchen Artikeln lediglich das Preisschild, doch im Grunde ist das meiste lieferbar, sagen Einkaufsmärkte.

Marion Baumann, stellvertretende Marktleiterin des Rewe-Marktes in der Muthstraße, versichert, dass noch alles erhältlich sei, dass sich jedoch die Lagermengen etwas reduziert hätten. Dies sei immer noch der Suezkanal-Blockade nach der Containerschiff-Havarie im März sowie der vorübergehenden Schließung des Hafens Yantian im Südosten Chinas im Mai geschuldet. Die Lieferketten waren dadurch gestört worden. Um die Versorgung an Weihnachten müsse man sich trotzdem keine Sorgen machen, glaubt Baumann. Leere Regale müsse man nicht befürchten, selbst wenn die Lager momentan nicht mehr ganz so prall gefüllt seien.

Heike Wunsch von der dm-Zentrale in Karlsruhe hat ebenfalls noch keinen wirklichen Mangel festgestellt, außer bei den Corona-Schnelltests. Da sei es nun inzwischen sehr knapp geworden. "Aber wir werden gerade wieder neu eingedeckt und können dann die Filialen wieder beliefern", berichtet Wunsch. Allerdings könne die Abgabe nur in "haushaltsüblichen Mengen" erfolgen, was bedeute: maximal fünf Einzeltests pro Person. "Sobald wieder jeder ausreichend mit Schnelltests versorgt ist, kann sich die Limitierung auch in zwei, drei Wochen wieder ändern", sagt Wunsch. Darüber hinaus könne es saisonbedingt zu Engpässen kommen, wenn etwa zu Weihnachten vermehrt Kerzen oder Spiritus für das Fondue zum Fest in den Einkaufswagen geladen werden. "Es gibt auch Kunden, die kaufen gleich das ganze Regal leer", ist die Erfahrung der dm-Mitarbeiterin. Wenn derzeit manche Artikel knapp geworden sind, sei nicht alleine die Corona-Krise daran schuld. "Auch der Einzelhandel kann ja nicht für jeden Kunden vordenken", schildert Wunsch. Klopapier sei derzeit jedenfalls "aufgefüllt bis oben hin."

Im Steinsfurter Edeka-Markt Dittrich ist das Bild etwas differenzierter. "Die klassischen Engpässe", wie sie vergangenes Jahr vorherrschten, habe man dieses Jahr nicht, "aber bei Feinkost und Tiernahrung gibt es Probleme", heißt es dort. Denn die Bezugsquelle liege bei beidem vorwiegend in Asien – und die Lieferwege von dort nach Europa seien ins Stocken geraten. "Seit der Sperrung des Suezkanals ist es in diesem Bereich wirklich schwierig geworden", teilt auch ein Mitarbeiter des Edeka-Markts mit. Fürs Weihnachtsgeschäft sei trotzdem gesorgt.

Doch chinesische Nudeln, Nori-Blätter und Sushi-Reis seien im Markt derzeit Mangelware. Bei der Tiernahrung sei man gerade dabei, europäische Bezugsquellen aufzutun, berichtet ein Mitarbeiter. Die Verfügbarkeit von Katzen- und Hundefutter habe gelitten.

Auch beim Bestellen in den Online-Shops müssen die Kunden länger auf die Lieferung fürs Haustier warten. In der Fressnapf-Filiale Sinsheim ist man jedoch entspannt: Die Lager dort sind voll. "Bei uns wurde frühzeitig bevorratet", berichtet eine Mitarbeiterin. Zudem habe man einen großen Querschnitt an Bezugsquellen, nicht nur aus Asien, sodass kein Mangel herrsche. Auch die Vierbeiner können also zu Weihnachten satt werden.