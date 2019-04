Zwei Mobilkräne hoben in der Nacht auf Sonntag sechs bis zu 31 Meter lange und 70 Tonnen schwere Fertigteilträger ein. Bis die Brücke am Burgweg wieder befahrbar ist, dauert es voraussichtlich bis Juli. Fotos: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Erleichtert - dieses eine Wort kommt den Verantwortlichen am Sonntagvormittag stets als erstes über die Lippen. Denn beim Einhub der Brückenteile am Burgweg in Steinfurt hat laut Bauleiter Christian Zehnder alles geklappt. Und die Verkehrsbehinderungen, die die nächtliche Vollsperrung der Autobahn mit sich brachte, haben sich laut Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer in Grenzen gehalten. Schließlich gibt es noch einen dritten Punkt, der für Erleichterung sorgt: Nach etlichen großen Baumaßnahmen mit Autobahn-Vollsperrungen - zuletzt drei in Folge - war dies die letzte dieser Art für die kommenden sechs Monate.

Die zwölfstündige Aktion war von langer Hand geplant und präzise durchgetaktet: Gegen 20 Uhr wurde die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd in beiden Richtungen gesperrt. Sogleich wurden zwei Mobilkrane aufgebaut, einer davon ein 700-Tonnen-Kran mit neun Achsen. Zuvor waren bereits die Brückenelemente auf dem Parkplatz Bauernwald zwischengeparkt worden: Sechs so genannte Fertigteilträger, zwischen 28 und 31 Meter lang und um die 70 Tonnen schwer, waren in Ingolstadt gefertigt worden und mit drei Schwertransport-Konvois in den Kraichgau gelangt.

Gegen 23 Uhr wurde dann das erste Element aus Stahlbeton an den Haken gehängt. Einweiser auf den Widerlagern sowie dem Mittelpfeiler gaben den Kranführern per Funk Anweisungen. Verbunden werden die Fertigteilträger schließlich über Eisenstangen, die in Hülsen eingeschoben werden, erklärt der Bauleiter. Das Wetter ist ungemütlich, Nieselregen und Kälte kriechen in die Knochen. Doch es hat einen Vorteil: Es ist nahezu windstill - starker Wind wäre beim Einhub eine zusätzliche Herausforderung gewesen.

Kurz nach 3 Uhr ist schließlich der letzte der sechs Träger eingehoben. Während die Kräne wieder abgebaut werden, bringen Arbeiter auf Kanthölzern, die an den Betonteilen angebracht wurden, Holzdielen, ein Geländer sowie ein Netz an. So können die Arbeiter dort laufen und sicher arbeiten, wenn unter ihnen der Autobahnverkehr rollt. Gegen 7 Uhr, nach rund elf Stunden, kann die Sperrung der A 6 wieder aufgehoben werden: Eine Stunde früher als geplant. Ursprünglich hatten die Behörden den zuständigen Baufirmen nur ein Zeitfenster von zehn Stunden eingeräumt - das hätte nicht geklappt.

Während es am Samstagabend laut Schleifer zu etwas Rückstau auf der Autobahn gekommen sei, habe sich dies im Laufe der Nacht deutlich reduziert. So mancher Verkehrsteilnehmer fuhr in den frühen Morgenstunden etwas orientierungslos am Stadion und der künftigen Klima-Arena vorbei, zum großen Verkehrschaos wie bei den Sperrungen aufgrund der Brückenabrisse im vergangenen Sommer kam es jedoch nicht.

Bis die Brücke am Burgweg wieder befahren werden kann, dauert es noch: Bauleiter Zehnder geht davon aus, dass im Juli alles fertig wird. Die drei Fertigteilträger müssen mit Beton verbunden werden, die Fahrbahn muss ebenfalls betoniert werden. Das könne in den kommenden Monaten problemlos erledigt werden, da die A 6 dafür nicht mehr gesperrt werden muss - während der Bundesgartenschau in Heilbronn dürfen keine Arbeiten erfolgen, die den Verkehrsfluss auf der Autobahn einschränken.

Geplant war ursprünglich auch, die im Juli abgerissene Brücke am Quellbergweg bis zum Buga-Beginn einzuheben - laut Zehnder ein Zwilling zu jener am Burgweg. Doch hier kam Baupfusch in die Quere: Bei Arbeiten für die neue Brücke war festgestellt worden, dass das Fundament der nebenstehenden Lärmschutzwand im Jahr 1997 nicht korrekt angefertigt worden war, es bestand das Risiko, dass die Wand einstürzt (die RNZ berichtete). Mittlerweile ist die Lärmschutzwand zurückgebaut, die Arbeiten an der neuen Brücke mussten jedoch pausieren. Zudem haben sich laut Bauleiter Zehnder nun die Voraussetzungen geändert, was neue statische Berechnungen erfordere. Es wird also wohl mindestens bis zum Ende der Buga im Oktober dauern, bis auch am Quellbergweg die Brückenteile eingehoben werden können.