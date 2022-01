Von Christiane Barth

Sinsheim. Ob Franz Schubert da wohl ein wenig irritiert dreinschaut? Das Porträt des Komponisten hängt, wie das vieler anderer Größen der Musikgeschichte, an der Wand des Musiksaals im Wilhelmi-Gymnasium. Und da stehen auch, 225 Jahre nach seiner Geburt, Menschen vor einem Flügel und proben seine Chormusik ein. Doch sie tragen Maske. Der Eindruck, dass diese ungewöhnliche Art zu singen dem österreichischen Komponisten befremdlich wirken könnte, trügt. Noch dazu, weil Erwin Schaffer und Margarete Hertel sowie die anderen Chormitglieder des Vokalensembles damit eigentlich kein Problem haben. "Es geht alles. Wir haben uns daran gewöhnt", meinen die Vorsitzende und der Musikalische Leiter. Und sie wollen nicht nur jede Gelegenheit nutzen, das Vereinsleben wieder zu aktivieren. Sie wollen sich auch auf den Schubert-Abend vorbereiten, der von Mai auf den 24. Juli verschoben wurde, damit die Zeit zum Proben ausreicht.

Singprobe mit Maske geht also. Aber es ist anstrengend. "Es geht dabei erst einmal um die Vermittlung des Notentextes. Es ist ein erster Schritt, um Proben ohne Maske vorzubereiten", erklärt Schaffer. Er hofft, dass dies in nicht allzu ferner Zukunft liegen möge. Dann nämlich erst könne es um die eigentliche musikalische Ausgestaltung der Werke gehen. "Diese Exaktheit bekommen wir erst mit den Präsenzproben hin. Aber das Proben mit Maske ist eine gute Vorleistung, damit wir später nicht bei null anfangen müssen", erklärt Schaffer. Hertel ergänzt: "Wir haben während der Einschränkungen viel probiert, aber jetzt möchten wir einfach wieder gemeinsam singen."

Anfang November, als sich die Pandemie-Situation zuspitzte, ist der Chor auseinandergegangen. Das Singen zum Volkstrauertag und zum Jubiläum des Organisten Thomas Glasbrenner am 14. November wurden abgesagt. "Jetzt haben wir aber ein neues Projekt", unterstreicht Schaffer und möchte auch andere Chöre ermutigen, sich Ziele zu setzen und darauf hinzuarbeiten: "Man braucht ein Ziel, sonst zerfleddert alles." Am Fixstern, also dem Konzert, richten sich die Sängerinnen und Sänger nun aus. Aber auch das Vokalensemble ist nicht von einer Zerfaserung verschont geblieben. Einige Mitglieder sind seit Beginn der Pandemie nicht mehr dabei. Schaffer sieht in diesem Phänomen eine große Gefahr für die Vereine und fürchtet, dass einem die Couch doch näher wird als das Engagement in der Gemeinschaft. Viele haben auch schlicht Angst vor einer Ansteckung. Dass jedoch am Ende die Vereinzelung gewinnt und eine tragende Säule, die Vereinslandschaft, immer mehr bröckelt – dieser Tendenz wollen Schaffer und Hertel unbedingt entgegentreten und nehmen dafür auch das anstrengende Proben mit Mund-Nase-Schutz in Kauf.

"Man sollte das Vereinsleben nicht unterschätzen", sagt Schaffer. Um stimmlich am Ball zu bleiben, hat sich der Chor eines speziellen Online-Programms namens "Jamulus" bedient, das das gemeinsame Musizieren und Proben übers Internet sowie virtuelle Konzerte mit guter Klangqualität und ohne Zeitverzögerung ermöglicht. Die Kosten dafür übernahm der Verein, die technische Ausrüstung im Homeoffice finanzierten die Mitglieder aus eigener Tasche.

Nun drängt die Zeit. Denn daran, dass das Konzert im Sommer stattfinden kann, zweifelt der Verein nicht. Zwei Hygienebeauftragte aus den Reihen des Chors achten darauf, dass beim Proben alle Regeln im Sinne des Infektionsschutzes eingehalten werden. Der vorgeschriebene Mindestabstand stellt die Chormitglieder vor besondere Herausforderungen, denn die stimmliche Orientierung an den anderen ist so nicht möglich. "Aber dieses Konzept beruhigt die Chormitglieder auch", lautet die Erfahrung von Hertel.

Das Vokalensemble ist ein Verein, der auch über seinen eigentlichen Auftrag hinaus, nämlich die Chormusik, viel auf die Beine stellt, um die Gemeinschaft zu fördern, und sich dabei nicht beirren lässt. Gerade vor wenigen Tagen ging es für eine Kulturreise nach Venedig, vergangenen Oktober ins Festspielhaus nach Baden-Baden. Auch bei der Musikakademie im Schloss Weikersheim ist der Chor häufiger zu Gast und probte dort als erster externer Verein. Sportlich ist der Chor in seiner Freizeit ebenfalls unterwegs, etwa bei Radtouren. "Das zeigt, dass wir auch über das Singen hinaus zusammenhalten", berichtet Schaffer.

Das Vokalensemble ist offen für Neuzugänge und sucht jetzt für die anstehenden Projekte neue Sängerinnen und Sänger mit guten stimmlichen Voraussetzungen. "Wir brauchen Verstärkung für das neue Programm", betont der Musikalische Leiter, der den momentan 35-köpfigen Chor auf 50 bis 60 Mitglieder aufstocken möchte.

Der Schubert-Abend mit Werken wie der "Unvollendeten Sinfonie", der "Messe in Es-Dur" oder Liedern aus der "Winterreise" findet am Sonntag, 24. Juli, in der Dr.-Sieber-Halle statt. Ein weiteres großes Konzert will das Vokalensemble am 4. Dezember geben: das "Weihnachtsoratorium" von Johann Sebastian Bach in einer neuartigen, der Bühneninszenierung angenäherten Präsentationsweise. Beide Konzerte sind mit der musikalischen Unterstützung eines großen Orchesters und mehreren Gesangssolisten geplant.